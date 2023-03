Santander lidera ranking de carteiras recomendadas em mês de queda generalizada

A Grana Capital divulgou nesta quarta-feira (1) a edição de fevereiro do seu Ranking Grana Capital de Ações Recomendadas, que apresenta o desempenho das carteiras recomendadas pelos analistas de nove das maiores corretoras do país. O levantamento revelou que, em um mês de queda generalizada do mercado de capitais brasileiro, seis das nove carteiras tiveram desempenho acima do Ibovespa, que fechou o mês em baixa de 7,50%. A carteira que liderou o ranking foi a do Santander, chamada Santander Ibovespa+, que teve umaqueda de 5,71%. Em segundo lugar ficou a BB Investimentos (-5,99%), seguida pela ModalMais (-6,49%).

A Grana Capital calcula a rentabilidade das carteiras de acordo com suas composições e resultados no último dia do mês, mantendo o mesmo critério para todas as carteiras e instituições analisadas.

O ranking inclui as carteiras publicamente recomendadas de nove grandes corretoras de varejo do país em número de transações de pessoas físicas, de acordo com informações do Tesouro Nacional e da B3.

Entre os ativos sugeridos pelas corretoras, o que mais subiu em fevereiro foi o da São Martinho (SMTO3), com variação positiva de 8,76%, enquanto o que mais caiu foi o da Petrorio (PRIO3), com queda de 19,95%. A ação que mais se repetiu nas carteiras recomendadas foi a da Vale (VALE3), que apareceu seis vezes e teve queda de 9,72%. Com cinco aparições cada, BB Seguridade (BBSE3) teve baixa de 9,45% e Itaú (ITUB4) contou com variação positiva de 0,39%.

O ranking é composto pelas seguintes instituições: Banco do Brasil, Itaú, Santander, ModalMais, BTG Pactual, XP Investimentos, NuInvest, Inter e Ágora. A Caixa Econômica Federal e a Clear Investimentos ficaram de fora porque não informaram se fizeram recomendações públicas em fevereiro de 2023. O CEO da Grana Capital, André Kelmanson, explica que o objetivo é oferecer transparência aos investidores ao acompanhar o desempenho das carteiras recomendadas pelas maiores corretoras do país.

Confira o desempenho das carteiras recomendadas do mês, em termos percentuais:

(Fonte: Grana Capital)

Isto não é uma indicação de investimento, explica a Grana Capital, que levantou e compilou dados públicos do mercado. "Cada investidor é responsável por suas decisões dentro de seus perfis de risco", adverte.

"Consideramos que os dados do levantamento não permitem concluir quais são as melhores equipes de análise ou carteiras recomendadas. Esse tipo de avaliação exigiria um acompanhamento de longo prazo e envolveria diversos fatores qualitativos não contemplados", afirma a empresa. O objetivo do levantamento, segundo a Grana Capital, é oferecer mais um instrumento para ajudar investidores a tomarem suas próprias decisões.