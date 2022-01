Após 10 anos, Brasil volta a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU

O Brasil voltou, neste sábado (1º), a fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas no biênio 2022-2023, ocupando assento não permanente após 10 anos. Trata-se da 11ª vez que o país passará a integrar o colegiado, sendo a última no biênio 2010-2011. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

São 15 países com direito a voto, mas apenas Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia são membros permanentes do conselho e têm poder de veto.