Aplicativos de namoro: Confira quais são os mais populares e perigos do uso

Nos dias atuais, o uso de aplicativos de namoro é uma das principais alternativas para aqueles que sonham em encontrar a alma gêmea, ou até mesmo, apenas ter um parceiro (a) para se divertir. Com ampla tecnologia, as opções são diversas nas lojas de aplicativos online, permitindo fácil acesso aos usuários que desejam navegar e se conectar com novas pessoas.

Entre os apps, o Tinder é o mais popular do mundo acumulando 3 bilhões de ‘swipes’ (quando o usuário desliza a foto de outro para demonstrar se curte ou não), e apesar de ser bom para algumas pessoas, também pode ser traumático dependendo das circunstâncias; confira os aplicativos mais usados e seus perigos

Tinder

A plataforma de namoro mais conhecida do mundo permite o cadastro de um perfil, com descrição de preferências e navegação pelos perfis de possíveis pretendentes. O ‘match’ é dado quando se interessam, abrindo um chat de conversa entre os usuários. O app pode ser acessado por meio do site, disponível neste link.

Badoo

Com mais de 340 milhões de usuários ao redor do mundo, o Badoo já foi a plataforma mais popular de relacionamento no Brasil e ainda chama atenção com a diferente dinâmica. O aplicativo permite a troca de mensagens entre usuários sem o ‘match’, abrindo possibilidades para a conexão. O app está disponível de forma gratuita em todas as lojas de aplicativos, e também no site, clicando aqui.

Happn

Entre as alternativas que se popularizaram nos últimos anos está o Happn, que é similar aos mencionados anteriormente. A plataforma também traz recursos extras, como o like anônimo em usuários fisicamente próximos. Para acessar o aplicativo, basta clicar neste link .

Grindr

Voltado para a comunidade LGBTQIA+, o aplicativo de paquera localiza usuários pela geolocalização, permitindo o acesso a perfis, compartilhamento de fotos e conversas sem o famoso ‘match’. O app está disponível nas lojas de aplicativos e no site, clicando aqui.

Perigos do uso de aplicativos de namoro

Para além dos benefícios, o uso desses aplicativos também podem causar experiências ruins caso não haja precaução e constante verificação de perfil de usuários. Dessa forma, é essencial ficar atento aos dados dos pretendentes e fornecimento de informações pessoais.

Romance falso

Nos aplicativos, é comum criminosos criarem perfis falsos com imagens, descrições e conversas que atraem usuários para construir uma falsa imagem de relacionamento. São inúmeros os casos de roubo, assédio e violência nesse contexto, por isso tente conhecer ao máximo o seu ‘match’ antes de qualquer contato pessoal ou envolvimento.

Roubo de identidade

Com exposição de dados, documentos ou arquivos, qualquer usuário pode se passar por outra pessoa, assim falsificando a identidade. Por isso, nunca revele informações pessoais como número de conta bancária ou telefone a estranhos

Extorsão

Evite ao máximo compartilhar fotos íntimas ou vídeos explícitos com usuários recém conhecidos, já que essa pode ser uma margem para a exposição ou até mesmo ameaça de usuários com más intenções.

Abuso digital

Infelizmente, o crime tem se tornado frequente não só em aplicativos de namoro, mas também em redes sociais. Fique atento ao acesso na plataforma e às informações que irá dar para usuários desconhecidos ou com perfis que podem ser fakes.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)