‘Second Chance’: paraense lança aplicativo de encontro com foco voltado para público acima dos 30

Investir em site de relacionamento depois dos 30 anos pode ser uma boa alternativa para divorciados, viúvos ou solteiros mais velhos que desejam dar uma nova chance ao amor. E é pensando em satisfazer a necessidade desse público que o empresário paraense Oswaldo Ferreira, de 39 anos, lançou o aplicativo “Second Chance”. Agora, além de conversar e conseguir "compatibilizar" os perfis, o app também estimula o encontro presencial dos casais ao fornecer cupons de desconto em estabelecimentos parceiros. A primeira versão já está disponível na loja de aplicativos do Google.

De acordo com Oswaldo, a ideia de criar o aplicativo com foco no público acima dos 30 anos teria surgido pela falta de outros apps voltados às pessoas mais maduras, que vieram de relacionamentos que não deram certo e queriam oportunidades para se relacionar mais uma vez.

Conheça o aplicativo "Second Chance" (Reprodução/ Divulgação)

Segundo ele, até então, tem tido uma boa aceitação pelo público que baixou o aplicativo e está usando. Estão cadastrados cerca de 55% de homens e 45% mulheres. “Quanto mais gente entrar, mais chances tem de encontrar o amor verdadeiro”, disparou o paraense.

Outro fato que chamou atenção do empresário foi a falta de “benefícios reais” para que o encontro saísse do mundo virtual para o real. Pensando nisso, o idealizador, que teve parte da tecnologia do produto subsidiada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), passou a oferecer cupons de descontos a estabelecimentos parceiros.

Um dos atuais parceiros é o restaurante “Calamares”, no bairro de Nazaré. Para conseguir o desconto, o casal precisa ir ao local e mostrar que é usuário do aplicativo, para ganhar o desconto no estabelecimento e ter um “date” inesquecível.

“Queremos incluir pizzarias, cafeterias, motéis, para que as pessoas tenham esse momento juntos, momento na vida real, porque eu acredito que a vida já está muito online o tempo todo. Eu quero estimular que as pessoas saiam um pouco disso e vivam novas experiências”, afirmou Oswaldo.

Como funciona?

E para garantir que o casal irá se dar bem, no momento do cadastro, o usuário irá preencher um teste que faz parte do “gráfico de compatibilidade”, baseado nas “5 Linguagens do Amor”, best seller de Gary Chapman, bastante conhecido no Brasil. Dependendo do resultado pode despertar destaque para uma das áreas: afirmações, presentes, tempo, gestos ou toques.

Oswaldo explica, que isso é necessário, para identificar a forma como um usuário quer ser tratado pela possível “chance” - nome dado com quem o usuário apresenta compatibilidade. “Quando está dentro do aplicativo, a pessoa consegue enxergar a linguagem no perfil da outra pessoa. também maneira de puxar conversa, entender um pouco mais o que a outra espera da relação”, complementou o empresário.

Quando o usuário começa a navegar pelos perfis que estão no aplicativo, ele pode selecionar os botões com as funcionalidades de “gosta” ou “não gosta”. Se a resposta for positiva, ele será direcionado para conversar diretamente com a “chance”. Segundo Oswaldo, temporariamente, as conversas não estão ocorrendo pelo app, e sim, pelo próprio WhatsApp dos envolvidos.

“A gente tem trabalhado com um escritório de advocacia assegurando os dados pessoais dos envolvidos de forma responsável, os receptores são criptografados e, importante lembrar, que temos uma política de facilitação com delegacias de crimes virtuais”, informou Oswaldo sobre a segurança que estão dando aos usuários.

De acordo com ele, caso a equipe receba algum documento oficial alegando que determinada pessoa é suspeita de um crime virtual, a empresa irá facilitar os dados do responsável para o órgão. Oswaldo afirmou que quer garantir a segurança plena dos usuários, para que eles possam buscar relações mais profundas e possam se conhecer de forma natural e livre.

Por enquanto, o aplicativo é voltado para o uso de apenas por pessoas que são da Região Metropolitana de Belém e está sendo controlado, para satisfazer as demandas dos paraenses.