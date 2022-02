Polícia prende integrantes de culto que amputava partes íntimas de seguidores

Sete homens foram presos acusados de mutilar partes íntimas de membros de um culto durante transmissões ao vivo. Os procedimentos aconteceram no porão de um apartamento no norte de Londres, Inglaterra. As informações são do portal Extra.

O morador do apartamento, um norueguês de 44 anos, foi detido por suspeita de conspiração para causar danos corporais graves. Os outros seis homens também foram presos acusados de fazer parte do grupo, cujos integrantes, supostamente, se oferecem de forma voluntária à castração e se identificam como eunucos.

Os procedimentos eram exibidos em um canal adulto pay-per-view anunciado por meio de uma conta no Twitter. O grupo se encontra em fóruns online e é conhecido como "nullos", uma abreviação de anulação genital.

O homem no centro do ataque descreve a si mesmo como "The Eunuch Maker" (Fazedor de Eunucos) e dirige uma produtora de filmes. Acredita-se que ele próprio tenha sofrido uma amputação.