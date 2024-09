Anticorpo que protege contra todas variantes da Covid-19 é descoberto por cientistas

A revista científica Cell Reports Medicine publicou, em agosto, a descoberta de um anticorpo capaz de neutralizar todas as variantes do Sars-CoV-2, vírus causador da Covid-19. O anticorpo foi descoberto e isolado de um único paciente por pesquisadores de diferentes instituições liderados pela Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos.

Cientistas isolaram o anticorpo como parte de um novo estudo sobre imunidade híbrida, combinação de infecção e vacinação, ao vírus da Covid-19. A equipe usou tecnologia desenvolvida ao longo de vários anos de pesquisa sobre anticorpos. Os pesquisadores obtiveram a sequência molecular exata do anticorpo, abrindo a possibilidade de “fabricá-lo” em uma escala maior para tratamentos futuros.

“A descoberta do SC27 e de outros anticorpos semelhantes no futuro nos ajudará a proteger melhor a população contra as variantes atuais e futuras da Covid”, diz Jason Lavinder, professor assistente de pesquisa no Departamento de Engenharia Química McKetta da Escola de Engenharia Cockrell e um dos líderes da nova pesquisa, em comunicado à imprensa.

Desde que o vírus da Covid-19 foi descoberto, ele evoluiu rapidamente e, a cada nova variante, ele se torna resistente a vacinas desenvolvidas e tratamentos. Com isso, o objetivo da atual pesquisa é desenvolver uma vacina universal que possa gerar anticorpos e uma resposta imune com ampla proteção contra o vírus e suas mutações.