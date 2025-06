Analista de política internacional do Grupo Liberal comenta ataques dos EUA contra o Irã

No último sábado (21), os Estados Unidos atacaram as instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan. A operação foi realizada em conjunto com Israel e utilizou bombas de alta penetração e mísseis Tomahawk. O presidente americano, Donald Trump, confirmou que as instalações foram "completamente destruídas" em uma operação de alta precisão.

Em entrevista à Liberal+ nesta segunda-feira (23), o analista de política internacional do Grupo Liberal, Gustavo Freitas, enfatiza que é um comportamento comum entre presidentes, seja ao atacar ou ser atacado, exagerar sobre as proporções dos danos causados. Segundo Gustavo, Trump afirmou nas redes sociais que “as instalações haviam virado pó”. Entretanto, autoridades americanas avisaram que o ataque gerou grandes danos, mas não há certeza se as instalações foram, de fato, destruídas.

Gustavo destaca que as autoridades iranianas já haviam sido avisadas previamente sobre o ataque. “Os americanos deram tempo para que os iranianos fizessem transporte desse material. As imagens de satélite captaram diversos transportes do Irã saindo das instalações nucleares, tirando todo o material dessas instalações que pudessem ser destruídos”, afirma.

O analista compara a política dos EUA com um ‘porrete’, onde “se bate para chamar para a mesa [de negociações]”. Na opinião de Gustavo, a ação é um aviso que uma guerra generalizada pode surgir, mas os Estados Unidos tentam evitar esse fim.

Alerta para a China

O analista chama atenção para as ações da China dentro do conflito nos próximos dias. Para Gustavo, um conflito militar não é característico dos chineses, e não é do interesse do país que uma guerra aconteça, já que a China possui intenções diversas com o Irã. Outro ponto em destaque é o fechamento do estreito de Ormuz, aprovado no último domingo (22), pelo parlamento iraniano.

Ele enfatiza que ainda falta aprovação do aiatolá. A medida, caso aprovada, significará a cessão do transporte de quase 30% do petróleo global, além de causar a disparada do preço do barril de petróleo em todo o mundo. “Para os chineses, fechar não é interessante, porque os EUA vão intervir e tornar uma guerra. Para eles, resta se intrometer para dialogar e trazer Trump de volta para a realidade, para evitar que uma guerra aconteça”, afirma.

Possibilidade de novos ataques do Irã

O analista frisa que é esperada uma resposta do Irã aos ataques. “É provável que haja ataques a bases americanas dentro do oriente médio, acho muito possível iranianos responderem com um ataque premeditado aos EUA”, afirma. Ele acredita que os ataques a Tel Aviv não irão cessar neste momento.

“É muito curioso ver o Donald Trump falando para os iranianos voltarem para a mesa de negociações”, pontua. “Haveria uma reunião dos americanos com os iranianos, uma conversa entre os dois para tentar resolver o problema e o negociador que ia participar da reunião no domingo retrasado foi morto pelos israelenses”.

No primeiro mandato, o presidente Donald Trump era conhecido como o presidente que nunca havia começado uma guerra, de acordo com Freitas. “No segundo mandato, ele prometeu ser um presidente da paz e está cometendo estelionato eleitoral, porque está abandonando uma parte da base”.

Ainda segundo o analista, os eleitores que apoiaram o retorno de Trump à presidência sentem que o presidente está “traindo o movimento”. Isso porque as ações são similares Às de Bush, Obama e outros presidentes, que “vendiam o discurso da paz e pioraram a situação do Oriente Médio”, diz. “Ele está fazendo o mesmo que acusava quando estava fora do poder”, finaliza.