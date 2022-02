Americanos são orientados a sair da Ucrânia: ‘as coisas podem enlouquecer rapidamente’, alerta Biden

Os americanos que vivem na Ucrânia foram orientados pelo presidente dos Estados Unidos a “sair agora” do País. “Não é como se estivéssemos lidando com uma organização terrorista. Estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo. É uma situação muito diferente e as coisas podem enlouquecer rapidamente”, declarou Joe Biden, nesta quinta-feira (10), em entrevista ao jornalista Lester Holt, da emissora NBC. As informações são do G1 Mundo.

Porém, Biden afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, não colocaria em risco cidadãos dos EUA. Para ele, se Putin for "tolo o suficiente para entrar [na Ucrânia], ele é inteligente o suficiente para, de fato, não fazer nada que possa impactar negativamente os cidadãos americanos".

VEJA MAIS

Também nesta quinta, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, chegou a afirmar que "estamos em um dos momentos mais perigosos da crise" entre Rússia e Ucrânia e que esta é uma das maiores crises de segurança que a Europa já enfrentou em décadas.

Os cidadãos americanos que viveram na Ucrânia também foram orientados pelo Departamento de Estado dos EUA a deixar o País, por meio de um comunicado que afirma que as autoridades “não poderão evacuar cidadãos americanos em caso de ação militar russa em qualquer lugar da Ucrânia” e o serviço consular regular – incluindo a ajuda aos cidadãos que tentam deixar o país – seria “severamente impactado”.

De acordo com os Estados Unidos, a Rússia continua reforçando seu contingente militar na região da fronteira com a Ucrânia.

O governo americano acusa os russos de estarem se preparando invadir a Ucrânia, apesar de os funcionários americanos acreditarem que Putin ainda não tomou uma decisão sobre se passará ou não à ofensiva.