Ameaça de bomba em cidade centro de boato de Trump sobre imigração força esvaziamento de Prefeitura

A cidade de Springfield, Ohio, disse que retirou as pessoas de sua Prefeitura nesta quinta-feira (12) após receber ameaças de bomba, dois dias depois de Donald Trump repetir afirmação falsa que coloca a cidade no meio de um debate nacional sobre imigração.

"Devido a ameaça de bomba emitida para vários prédios do governo de Springfield hoje, a Prefeitura está fechada hoje", disse a administração da cidade em redes sociais.

Autoridades não informaram se a ameaça de bomba foi motivada pela falsa afirmação repetida por Trump.

Diversos carros de polícia estavam estacionados do lado de fora da Prefeitura, que, fora isso, não mostrava sinais de interrupção.

A pequena cidade de 62.000 habitantes tem estado no centro das atenções de todo o país após políticos republicanos, incluindo o ex-presidente Trump, afirmarem falsamente que imigrantes estariam comendo cães e gatos. Funcionários da cidade dizem que não houve relatos de que alguém tenha se alimentado de animais de estimação.

Cerca de 15.000 imigrantes haitianos foram para a cidade nos últimos anos, impulsionando a economia local, mas também sobrecarregando escolas e outros serviços sociais. Os salários dispararam e autoridades locais dizem que o crime não aumentou.

Líderes da comunidade haitiano-americana dizem temer por sua segurança após Trump dizer, durante o debate de terça-feira com a vice-presidente democrata Kamala Harris, que "eles estão comendo os cachorros, as pessoas que vieram, estão comendo os gatos".

Esta é a mais recente de uma longa série de falsidades que têm definido a carreira política do candidato republicano.

O boato parece ter surgido pela primeira vez em publicações em redes sociais dizendo que imigrantes estariam comendo animais de estimação desaparecidos. A autora da postagem, Erika Lee, disse à Reuters que escreveu isso após ouvir de uma vizinha.

Essa vizinha, Kimberly Newton, disse à Reuters que ouviu de um amigo, que ouviu de outro amigo, que ouviu de um conhecido. Não estava claro se essa pessoa testemunhou o suposto incidente diretamente.

O companheiro de chapa de Trump, JD Vance, que representa Ohio no Senado dos EUA, também repetiu a informação falsa sobre os imigrantes haitianos, que estão legalmente no país e estão autorizados a trabalhar.

Na quinta-feira, ele disse que os imigrantes haitianos estão piorando a qualidade de vida em Springfield.

"(Em) comunidades como Springfield, Ohio, onde você tem 20 mil haitianos que chegaram, os custos com moradia ficaram muito altos, as doenças transmissíveis estão em alta, e as pessoas não conseguem viver bem nesta pequena cidade de Ohio", disse ele na CNBC.

Um estudo de 2021 do Instituto Cato, de orientação libertária, apontou que os imigrantes haitianos têm mais probabilidade de estar empregados do que os americanos nativos e também maior probabilidade de viver na pobreza.