Biden é fotografado usando boné de campanha de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi fotografado usando um boné de campanha de Donald Trump, ex-presidente norte-americano e candidato republicano ao cargo. A imagem viralizou na internet nesta quarta-feira (11).

A foto foi compartilhada pela campanha de Trump, em tom de ironia: "Kamala foi tão mal no debate de ontem que até o Biden agora apoia Trump". O registro foi feito um dia depois do embate transmitido pela emissora ABC News entre a vice-presidente, Kamala Harris, e o ex-presidente na Filadélfia.

A Casa Branca explicou a imagem. Biden visitava o corpo de bombeiros voluntário da cidade de Shanksville, no estado da Pensilvânia, como parte dos compromissos oficiais em memória do ataque terrorista de 11 de Setembro nos EUA — foi nessa cidade que caiu o voo United 93, no qual passageiros enfrentaram os terroristas e impediram que o avião atingisse o Capitólio, em Washington.

Biden, acompanhado de Kamala, conversou com os bombeiros da cidade e falou sobre unidade e bipartidarismo. Nesse momento, o atual presidente americano deu um boné a um apoiador de Trump, e o trumpista, retribuiu com outro da campanha do republicano, de acordo com um porta-voz da Casa Branca.