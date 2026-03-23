Ambulâncias de serviço judaico são incendiadas em Londres, em suposto crime de ódio

A polícia de Londres investiga um suposto crime de ódio antissemita após veículos pertencentes a um serviço de ambulâncias judaico terem sido incendiados na manhã desta segunda-feira, 23. O caso ocorreu em Golders Green, um bairro que reúne a comunidade judaica.

O incêndio foi controlado e não há registros de feridos. A polícia está procurando três suspeitos, mas nenhuma prisão foi efetuada.

Quatro ambulâncias pertencentes à Hatzola Northwest, uma organização voluntária que fornece resposta médica de emergência, foram danificadas, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Londres. Fonte: Associated Press.