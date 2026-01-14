Alemanha, Suécia e Noruega enviarão soldados para a Groenlândia

A Alemanha enviará 13 soldados para a Groenlândia na quinta-feira, 14, como parte de uma missão de reconhecimento com outras nações europeias, disseram o governo alemão e o ministério da defesa nesta quarta-feira, 14.

A missão, que ocorre a pedido da Dinamarca, acontecerá de quinta a sábado, com o objetivo de explorar possíveis contribuições militares para reforçar a segurança da região. Mais cedo, Suécia e Noruega também anunciaram que enviariam pessoal militar para a ilha, segundo a Reuters.

A missão ocorre em meio aos comentários e ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de tomar a ilha com uso de força militar.