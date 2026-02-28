AIEA diz que monitora situação no Oriente Médio e não vê impacto radiológico até o momento
A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou neste sábado, 28, que está "monitorando de perto" os desdobramentos no Oriente Médio dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e pediu contenção às partes envolvidas para evitar riscos à segurança nuclear na região. Em comunicado, a agência destacou que mantém contato permanente com os países da área e que, até o momento, "não há evidências de qualquer impacto radiológico".
Segundo a AIEA, o objetivo é prevenir eventuais consequências para a população diante da escalada de tensões.
A entidade também informou que seguirá acompanhando a situação e atualizando a comunidade internacional conforme necessário.
"A agência continuará monitorando a situação e informando", acrescentou o órgão no comunicado.
