'Agimos para proteger nós mesmos e o mundo desse regime incendiário', diz Netanyahu sobre Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo, 15, em entrevista à emissora de TV norte-americana Fox News, que os ataques iniciados na última sexta-feira (13) contra o Irã têm o objetivo de proteger Israel e o mundo inteiro do "regime incendiário iraniano".

"Nosso foco de ataque foram localidades nucleares e militares. O deles foram espaços onde há civis israelenses. Pagarão um alto preço pela matança de civis, mulheres e crianças", disse, ressaltando que uma mudança de regime não é o objetivo das operações de Israel no Irã, mas pode ser o resultado. "Certamente poderia ser o resultado porque o regime iraniano é muito fraco", disse Netanyahu.

Ele afirmou que o combate ao desenvolvimento de armas nucleares pelo país é fundamental. "Não haverá um segundo Holocausto. Precisamos agir agora", afirmou, acrescentando que a força aérea de Israel matou o chefe de inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã junto com seu vice em Teerã. "Daremos a eles um golpe esmagador. Vão sentir o nosso poder".

Segundo o primeiro-ministro israelense, o regime iraniano tentou assassinar o presidente norte-americano, Donald Trump, a quem chamou de amigo na conversa. Sobre a participação de Trump na guerra, foi enfático: "Ele tomará as decisões que forem melhores para os EUA".

Netanyahu disse que os ataques vão continuar ainda que o Irã tenha recuado um pouco. "Ao povo do Irã, que é um povo bom, eu digo que a sua liberdade está próxima".

Mais cedo, o presidente Trump disse, via post em rede social, que os EUA não tiveram nada a ver com o ataque ao Irã. "Se formos atacados de qualquer maneira pelo Irã, toda a força e poder das Forças Armadas dos EUA cairão sobre vocês em níveis nunca antes vistos", disse o republicano.