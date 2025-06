Terremoto atinge o Peru, causa deslizamentos e deixa um morto em Lima

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a costa do Peru neste domingo (15), provocando a morte de um homem na capital, Lima, além de causar deslizamentos de terra e desabamentos. O epicentro foi registrado no oceano, próximo à cidade de Callao, de acordo com dados preliminares divulgados pela Agence France-Presse (AFP).

O homem que morreu foi identificado como um motorista de táxi de 36 anos, que estava no distrito de Independencia, na zona norte da capital peruana. Ainda não há informações oficiais sobre o número total de feridos ou sobre os danos estruturais em diferentes regiões afetadas pelo tremor.

Os abalos foram sentidos por volta das 11h30 no horário local (13h30 no horário de Brasília) e chegaram a interromper uma partida do campeonato peruano de futebol. Testemunhas relataram que o estádio foi tomado por uma nuvem de poeira, provocada pelo deslocamento de terra nas imediações.

Presidente monitora efeitos da tragédia no litoral

A presidente do Peru, Dina Boluarte Zegarra, viajou para Callao para acompanhar de perto os trabalhos de avaliação de danos e apoio à população. “Previamente, a mandatária recebeu no Centro de Operações de Emergência Nacional o relatório de danos e de implantação de alertas aos cidadãos”, informou o governo em nota oficial.

O Peru está situado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, região geologicamente instável que se estende pelo oeste das Américas e o leste da Ásia. Em 1970, um terremoto devastador deixou 67 mil mortos no país, em um dos piores desastres naturais da história latino-americana.