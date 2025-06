R70: "Chegou o momento de o povo iraniano se unir, defendendo sua liberdade', diz Netanyahu

Prova Nacional Docente

As inscrições para o Enem dos Professores começam em 14 de julho. Prova será realizada em 26 de outubro.

Economia

Vietnã é anunciado como país parceiro do Brics. Com a decisão, país asiático torna-se o décimo parceiro do bloco.

EXPORTAÇÕES

MADEIRA

As exportações paraenses de produtos e subprodutos de madeira registraram crescimento de 30,66% no valor e 22,53% na quantidade exportada em maio, em comparação com abril. No total, foram mais de 24 mil toneladas enviadas para o exterior, movimentando US$ 21,4 milhões. Os dados são da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex), com base em estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

BENEFICIAMENTO

O principal produto de madeira que o Pará exporta é a perfilada, uma categoria composta por pisos, decks, tacos e frisos. Sozinha, esta categoria movimentou mais de 50% do valor total comercializado pelas empresas paraenses no último mês. Trata-se de um produto com alto valor agregado, produzido de forma legal e sustentável e com madeira nativa amazônica, muito apreciada internacionalmente. O Pará é o maior exportador de madeira nativa do Brasil, à frente do Mato Grosso.

CULTURA

INCENTIVO

O governo do Pará mudou a política de incentivo fiscal à cultura no Pará. A partir de agora, empresas situadas no Estado que apoiarem projetos culturais aprovados pela Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio do Programa Semear, poderão obter descontos maiores no pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O teto do desconto subiu de 3% para até 10%. Na prática, significa que aumentou o leque de empresas que podem patrocinar projetos culturais via Semear. Pela nova regra, pequenas empresas poderão abater até 10% do ICMS devido; empresas de médio porte terão direito a até 7% de desconto; já as grandes empresas permanecem com o teto de 3%.

INVESTIMENTO

O decreto com as novas regras, publicado na semana passada, estabelece ainda que as empresas precisam investir pelo menos 5% do valor do projeto com recursos próprios, além do valor incentivado. Outra novidade importante é que o incentivo fiscal também poderá ser utilizado por empresas que contribuírem diretamente com o Fundo Estadual de Promoção Cultural (Fepac).

CIÊNCIA

LEGADO

O jornalista, historiador e escritor Murilo Fiuza de Melo lança no dia 1º de setembro, no Palacete Faciola, o livro “Clara Pandolfo, uma cientista da Amazônia”, a história de uma paraense que viveu à frente do seu tempo, lutando pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia e ocupando espaços dominados pelos homens desde o início do século XX. O livro faz parte de um grande projeto, que inclui ainda um minidocumentário e um site, além de ciclo de palestras com estudantes de ensino médio e de universidades do Pará. O objetivo é resgatar a história da grande cientista paraense, hoje pouco conhecida pelas novas gerações da Amazônia.

CHARGE

PARAENSE

O cartunista, chargista e ilustrador J.Bosco é o representante paraense da mostra coletiva “Educação fora do lugar”, que integra o evento “Rir é um espetáculo” a partir de 23 de junho no Pró-Saber, no Rio de Janeiro. O curador, jornalista e especialista em desenho de humor Ricky Goodwin selecionou obras de diferentes estilos, gerações e regiões do Brasil. A mostra reúne 36 peças, sendo a maioria inédita, de 30 artistas brasileiros. Entre charges, cartuns, quadrinhos e ilustrações, há obras engraçadas, didáticas, além daquelas que denunciam o sucateamento e as dificuldades do ensino no País.

PODEMOS

ENCONTRO

O governador do Paraná, Ratinho Junior, é esperado em Belém para o encontro partidário do Podemos que será realizado a partir das 8h, no Sesi Ananindeua, na rodovia Mário Covas. Além do governador, são esperados também o senador Zequinha Marinho; a presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu; e o ex-técnico da Seleção Brasileira, Wanderley Luxemburgo. O evento é realizado pela Comissão Provisória da legenda em Ananindeua.

EM POUCAS LINHAS

► A Paróquia de Vigia está passando o chapéu entre deputados para conseguir emenda parlamentar para o projeto de reforma da Igreja de Pedras, que está em situação precária. Depois de restaurada a Igreja da Mãe de Deus, agora Santuário Diocesano, a Paróquia pretende “salvar” o templo que é ícone turístico-cultural-religioso da Vigia.

► A Vara do Trabalho de São Félix do Xingu, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) ficou em 1º lugar no Prêmio de Efetividade da Execução 2024, na categoria de varas com até 500 processos e foi destaque nacional na 14ª Semana Nacional de Execução Trabalhista. As premiações são promovidas pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista (Cneet), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), e reconhecem tanto os Tribunais Regionais do Trabalho, quanto as unidades judiciárias que se destacaram durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista ao longo do ano. A Vara de São Félix foi premiada pelo desempenho entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024.

► Profissionais que atuaram diretamente no planejamento e gestão do restaurante dos atletas nas Olimpíadas Rio 2016 estão fazendo parte do time de treinadores da Plataforma 091 Capacitação, em Belém. O foco são as demandas que profissionais irão receber no período da COP 30. As inscrições para as próximas turmas, de junho até setembro, estão abertas e podem ser feitas pelo site da plataforma 091.

► O Pará será o 14º Estado a receber o seminário “Diálogos para Construção da Estratégia Brasil 2025-2050” do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), em parceria com o governo do Estado. O evento será realizado nesta segunda-feira (16), no Theatro da Paz, em Belém, das 9h30 às 12h. O Plano vai nortear as ações de planejamento estratégico de longo prazo.

► Com a inclusão de Itupiranga, a Região Turística (RT) do Lago de Tucuruí agora tem 100% dos municípios inseridos no Mapa do Turismo, atingindo, com isso, uma marca histórica no Programa de Regionalização do Turismo no Pará.