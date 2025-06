'Deus abençoe Israel', diz Bolsonaro em meio a ataques no Oriente Médio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) manifestou apoio a Israel neste domingo (15), em meio à escalada de tensões com o Irã. Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro resgatou sua viagem oficial ao país em 2019 e reafirmou sua posição pró-Israel. “Deus abençoe Israel. Deus salve o Brasil”, escreveu ele no X (antigo Twitter), ao lado de uma foto com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Desde o início da guerra entre Israel e o grupo Hamas, em outubro de 2023, Bolsonaro e seus aliados têm adotado um discurso alinhado ao governo israelense, enquanto o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem feito críticas contundentes à ofensiva militar, especialmente na Faixa de Gaza. Em fevereiro, o governo de Israel declarou Lula persona non grata, após o petista comparar as ações israelenses ao holocausto nazista.

Neste domingo, novos mísseis foram lançados pelo Irã em direção a Tel Aviv e Jerusalém, após ataques israelenses que atingiram altos comandantes da Guarda Revolucionária. Israel justificou as ações como parte de uma estratégia preventiva diante de ameaças do regime iraniano, acirrando ainda mais a crise no Oriente Médio.