Agência Espacial Europeia testa primeira impressora 3D de metais na Estação Espacial Internacional

Atendendo pedidos da Agência Espacial Europeia (ESA), a Airbus desenvolveu uma impressora 3D de metais. A missão Cygnus NG-20 levará a máquina de 180 quilos à Estação Espacial Internacional (ISS). O astronauta Andreas Mogensen é responsável pela instalação, com controle e motorização feitos da Terra.

VEJA MAIS

Impressoras de polímeros já foram utilizadas, mas não obtiveram sucesso. Pela primeira vez, haverá a tentativa de imprimir metal em 3D. Um tipo de alumínio será moldado pela máquina, para ser utilizado em tratamentos de águas e instrumentos médicos, já que resiste bem à corrosão.

O laser usado atinge mais de 1400 graus Celsius, um milhão de vezes mais potente do que o ponteiro típico. Para garantir a segurança da tripulação, a impressora será operada em uma caixa totalmente selada. Antes de ser utilizada, todo o oxigênio deverá ser ventilado para que nitrogênio o substitua. Isso evita a oxidação do metal. A informação é do Engadget.

Quatro testes de impressão são previstos pela ESA. O objetivo é que impressões de referência criadas na Terra sejam replicadas e, com a comparação das versões, cientistas avaliarão a qualidade e o desempenho. A peça, que é menor do que uma lata de refrigerante, levará cerca de duas a quatro semanas para ser feita, visto que a impressora só pode ser utilizada por, no máximo, quatro horas diárias - evitando que se ultrapasse o regulamento interno de ruídos a bordo.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do edito de conteúdo de Oliberal.com, Bruno Magno)