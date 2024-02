Nave de turismo espacial está impedida de voar após perda de peça

A empresa de voos espaciais, Virgin Galactic, está impedida de voar após uma das peças da nave-mãe de seu avião espacial se soltar. O incidente aconteceu no seu último voo de turismo espacial. A empresa afirma que a perda da peça não interferiu na segurança da missão.

Este foi o primeiro voo de turismo espacial da empresa, desde que começou a atuar comercialmente em 2023. A missão intitulada Galactic 06, foi lançada no dia 26 de janeiro. Segundo a Virgin Galactic, a perda da peça foi identificada durante uma vistoria de rotina e notificada no dia 31 de janeiro, “de acordo com os regulamentos”, como comunicou a empresa.

A empresa também explicou como o pino de alinhamento “ajuda a garantir que a espaçonave esteja alinhada com a nave-mãe ao unir os veículos no solo durante os procedimentos pré-voo”. A peça fica localizada na parte inferior da nave-mãe, que possui a estrutura de um avião de duas fuselagens, projetado para transportar o avião espacial.

O trabalho em conjunto da empresa com a Administração Federal de Aviação (FAA), promete revisar o problema e realizar a investigação do incidente. Segundo a FAA, que regula que licencia lançamentos comerciais de foguetes, a agência “deve aprovar o relatório final da Virgin Galactic, incluindo as ações corretivas”.

A Virgin Galactic enxerga a missão como “um voo seguro e bem-sucedido realizado conforme os rigorosos procedimentos de voo e protocolos da Virgin Galactic”. A FAA deve dar autorização para lançamentos de foguetes e espaçonaves. Nesse caso em específico, está encarregada da investigação e em analisar o potencial risco ao público, pessoas ou propriedades. Após a revisão entre a agência e a empresa, haverá uma atualização sobre o período de voo da missão Galactic 07, programada para o segundo semestre de 2024.