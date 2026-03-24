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Mundo

Agência do Irã relata que infraestrutura de energia foi danificada em ataques aéreos

Estadão Conteúdo

Uma agência de notícias ligada à Guarda Revolucionária do Irã informou na noite desta segunda-feira (23) que duas instalações do setor de energia foram atingidas por ataques aéreos.

A agência Fars afirmou que um ataque atingiu a infraestrutura de gás natural em Isfahan, enquanto o outro mirou um gasoduto que abastece a usina de Khorramshahr.

Nem Israel nem os Estados Unidos reivindicaram os ataques. Também não ficou claro de imediato se os locais foram especificamente visados ou se foram danificados por ataques que atingiram outros alvos na região. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

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