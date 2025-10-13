Acordo entre Israel e Hamas: o que acontece após a libertação dos últimos reféns? Entenda

O Hamas libertou os 20 reféns restantes em Gaza na segunda-feira, 13, dando início a uma troca por prisioneiros palestinos detidos em Israel, que constituiu uma parte crucial do acordo de cessar-fogo mediado na semana passada por mediadores internacionais.

O acordo foi anunciado pelo presidente Trump e confirmado por Israel e pelo Hamas na madrugada de quinta-feira, com o governo de Israel votando a favor da sua aprovação na madrugada de sexta-feira. Pouco depois, um cessar-fogo entrou em vigor em Gaza, as tropas israelenses começaram a recuar para uma nova linha defensiva dentro do território e os palestinos deslocados começaram a voltar para a cidade de Gaza, no norte do território.

Junto com a troca de reféns e prisioneiros e o fim dos combates que devastaram Gaza por mais de dois anos, o acordo também prevê um grande influxo de ajuda à Faixa de Gaza, que tem sido assolada por uma grave crise humanitária.

O acordo foi resultado de negociações indiretas entre Israel e o Hamas, mediadas pelo Egito, Catar, Turquia e Estados Unidos, e se baseia em um plano apresentado por Trump no final de setembro. Muitos detalhes ainda são escassos e as respostas para algumas das questões mais delicadas - como se o Hamas irá desarmar - permanecem obscuras.

No entanto, muitos palestinos e israelenses comemoraram a notícia do acordo.

As autoridades israelenses acreditam que havia cerca de 20 reféns ainda vivos em Gaza, juntamente com os restos mortais de cerca de 25 outros. Eles eram o último grupo remanescente das aproximadamente 250 pessoas sequestradas em Israel no ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

Os primeiros sete reféns foram libertados na madrugada de segunda-feira, e os outros 13 foram devolvidos algumas horas depois, informou o Exército israelense. Como em cessar-fogos anteriores que envolveram a troca de reféns e prisioneiros, os cativos em Gaza foram entregues a representantes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e levados em seus veículos para serem entregues ao Exército israelense.

De lá, eles foram levados para a base militar de Reim, no sul de Israel, para exames iniciais e encontros com familiares próximos. Em seguida, serão transportados de helicóptero para três hospitais na região de Tel Aviv que têm unidades especiais preparadas para recebê-los.

De acordo com o plano de paz de 20 pontos apresentado por Trump no mês passado, cerca de 20 reféns israelenses seriam trocados por 250 prisioneiros palestinos, muitos cumprindo penas perpétuas em Israel, e 1.700 habitantes de Gaza detidos durante a guerra.

Os prisioneiros já foram libertados por Israel. Alguns foram transferidos para Ramallah, na Cisjordânia, e outros para a Faixa de Gaza.

Mais da metade dos prisioneiros palestinos a serem libertados por Israel serão enviados para o exílio, de acordo com uma lista divulgada por Israel na sexta-feira, mas não ficou claro para onde eles iriam.

Autoridades e analistas dizem que a entrega dos restos mortais dos cerca de 25 reféns mortos provavelmente será complicada e levará mais tempo do que as 72 horas previstas no plano do governo Trump.

Os corpos de 15 habitantes de Gaza devem ser devolvidos em troca dos restos mortais de cada refém levado de Israel.

Tropas israelenses começaram a se retirar

A primeira fase do acordo exige que Israel recue suas tropas para uma "linha amarela" acordada em Gaza. Isso aconteceu na sexta-feira, de acordo com o enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff. As forças armadas israelenses disseram na sexta-feira que suas tropas "começaram a se reposicionar ao longo das linhas de implantação atualizadas".

No entanto, a natureza exata da retirada não está clara. As forças armadas israelenses divulgaram na sexta-feira um mapa que supostamente mostra a retirada das tropas de Israel, mas desde então afirmaram que ele pode não refletir a localização exata dos soldados. As forças armadas se recusaram a comentar sobre o mapa no domingo, dizendo que ele representa uma "ilustração".

Os mapas que mostram as linhas de retirada israelense no plano de paz de Trump parecem ter sido alterados durante as negociações, de acordo com dois funcionários israelenses e um funcionário egípcio, que falaram sob condição de anonimato para discutir assuntos diplomáticos.

Após uma retirada parcial, as forças israelenses permanecerão ao longo da fronteira entre Gaza e o Egito, em uma área conhecida como Corredor de Philadelphi.

Mais ajuda entrará em Gaza

O acordo prevê um influxo de alimentos e suprimentos para Gaza, que está em meio a uma crise humanitária.

Uma autoridade militar israelense disse que, a partir de domingo, cerca de 600 caminhões de ajuda humanitária por dia - operados pelas Nações Unidas, organizações internacionais aprovadas, o setor privado e países doadores - terão permissão para entrar em Gaza com alimentos, equipamentos médicos e suprimentos para abrigos, bem como combustível para operações essenciais e gás de cozinha. Isso representaria cerca do dobro do número de caminhões que entravam diariamente nas semanas anteriores, disse o oficial.

O principal oficial humanitário da ONU, Tom Fletcher, disse na quinta-feira que as Nações Unidas tinham um plano para aumentar imediatamente a entrega de ajuda. Fletcher disse que as Nações Unidas pretendiam enviar centenas de caminhões para Gaza todos os dias e apoiar padarias, cozinhas comunitárias, pescadores e pastores. Também dará dinheiro a 200 mil famílias para cobrir as necessidades básicas de alimentação, disse ele.

Suprimentos de alimentos densos e altamente energéticos serão fornecidos a grupos vulneráveis, incluindo mulheres grávidas, crianças e adolescentes, disse ele.

No domingo, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários disse que "a ampliação da ajuda humanitária em Gaza está bem encaminhada" e falou de "progresso real". A agência disse que gás de cozinha, tendas para famílias deslocadas, carne congelada, frutas frescas e medicamentos cruzaram a fronteira da Faixa de Gaza "ao longo do dia" e que centenas de milhares de refeições quentes e "pacotes de pão" foram distribuídos no sul e no norte do território.

A agência também disse que garantiu a aprovação de Israel para que mais ajuda seja enviada.

As restrições israelenses à entrada de alimentos e outros bens no território palestino levaram à fome extrema em Gaza, instando os observadores internacionais a declarar uma epidemia de fome em partes de Gaza. Israel contestou as conclusões e a metodologia por trás das descobertas.

A União Europeia disse que reiniciará seu programa de monitoramento na fronteira de Gaza com o Egito na quarta-feira, de acordo com Kaja Kallas, chefe de política externa do bloco, na segunda-feira.

Não está claro se o Hamas irá desarmar

Ao concordar em libertar os reféns, o Hamas abriu mão de grande parte da influência que tinha sobre Israel. Mas para que o plano de paz completo de Trump funcione, diplomatas e negociadores provavelmente precisarão resolver uma questão crucial: o Hamas concordará em abrir mão de suas armas?

Netanyahu insistiu por muito tempo que não aceitaria um acordo em que o Hamas se recusasse a desarmar. O grupo terrorista rejeitou publicamente suas exigências para que isso fosse feito.

Alguns mediadores acreditam que o Hamas pode estar disposto a considerar o desarmamento parcial e que era fundamental garantir primeiro um acordo para os termos iniciais do acordo.

"Se tivéssemos optado por negociações completas, não teríamos alcançado esses resultados", disse o primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, um dos principais mediadores nos esforços para acabar com a guerra em Gaza, ao The New York Times em uma entrevista na sexta-feira.

Ele disse, no entanto, que o Hamas havia se mostrado disposto a discutir um tipo diferente de relação com Israel. "O Hamas está realmente aberto a discutir como não representará uma ameaça para Israel", disse o primeiro-ministro.

Acordo traz alívio após dois anos de guerra

O conflito provocou uma catástrofe humanitária e fome generalizada em Gaza, enfraqueceu militarmente o Hamas e deixou Israel exausto e isolado internacionalmente. Também contribuiu para um aumento da violência antissemita em todo o mundo.

Cerca de 1.200 pessoas foram mortas em Israel durante o ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro, a maioria civis e cerca de 250 pessoas feitas reféns.

A resposta militar devastadora de Israel matou milhares de palestinos, incluindo civis e combatentes, e reduziu grande parte do território a ruínas. (Com agências internacionais)