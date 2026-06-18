Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Acordo entre EUA e Irã prevê reabertura do Estreito de Ormuz e alívio de sanções

O texto prevê o fim permanente das hostilidades e inicia um prazo de 60 dias para negociações sobre o futuro do programa nuclear do Irã

Estadão Conteúdo
fonte

A guerra entrou em sua quarta semana com novos focos de tensão (Reprodução / Redes Sociais)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um acordo de paz com o Irã na quarta-feira, 17. O pacto prevê que Teerã dilua seu estoque de urânio altamente enriquecido, enquanto a Casa Branca aliviará as sanções americanas.

Com a medida, o país persa ficará livre para retornar ao mercado global de petróleo, uma grande concessão de Washington. O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, mediador das negociações, informou que o pacto para encerrar a guerra entrou em vigor imediatamente.

O texto do acordo prevê o fim permanente das hostilidades e inicia um prazo de 60 dias para negociações sobre o futuro do programa nuclear iraniano. O acerto permaneceu envolto em segredo e confusão desde seu anúncio, no domingo, 14.

Processo de Assinatura e Confusão

Autoridades americanas se recusaram a revelar detalhes, mesmo após informarem que Trump e o vice-presidente americano, JD Vance, assinaram o documento digitalmente. Trump firmou uma cópia física do acordo na quarta-feira, durante um jantar com o presidente da França, Emmanuel Macron, em Versalhes.

"Está assinado", disse Trump. "Isso não foi fácil."

Uma cerimônia oficial de assinatura estava planejada para a sexta-feira, 19, na Suíça, mas não se sabe se o evento será mantido. Estados Unidos, Irã e Paquistão deram informações conflitantes sobre o tema.

Em Teerã, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, assinou o documento com expressão séria, de acordo com a agência de notícias estatal Irna.

Termos Divulgados e Impactos

A íntegra do texto ainda não foi publicada pela Casa Branca ou pelo regime iraniano. As informações divulgadas até agora foram obtidas extraoficialmente de autoridades americanas e da mídia oficial iraniana.

Fontes de ambos os países informam que o acordo prevê o fim das hostilidades, a retomada das negociações sobre o programa nuclear iraniano e a reabertura do Estreito de Ormuz. A passagem marítima ficará livre de pedágios por dois meses, com possibilidade de o Irã estabelecer taxas no futuro.

Em contrapartida, o governo americano suspenderá sanções contra o Irã, sem eliminá-las por completo. O texto também prevê a manutenção da integridade territorial do Líbano diante da invasão de Israel contra o grupo Hezbollah, aliado do Irã. O governo israelense, porém, rejeita deixar as áreas ocupadas no sul do Líbano.

O pacto cria um fundo de US$ 300 bilhões para a reconstrução do Irã, mas o financiamento da iniciativa ainda depende do avanço das negociações.

Contexto da Guerra e Programa Nuclear

A guerra começou em 28 de fevereiro, com um ataque das forças americanas e israelenses contra o território iraniano. O objetivo declarado da ofensiva era impedir o país de desenvolver armamento nuclear. Durante o conflito, Trump citou outras motivações, como a derrubada do regime iraniano, o que não ocorreu, apesar do assassinato do aiatolá Ali Khamenei. O líder supremo do Irã foi logo substituído pelo filho, Mojtaba Khamenei.

O Irã alega manter um programa nuclear com fins pacíficos, mas é o único país que enriquece urânio a 60% sem declarar uso bélico da substância. Fonte: Associated Press.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/ASSINATURA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

justiça

Luigi Mangione alegará 'perturbação emocional extrema' em julgamento por matar CEO

O juiz Gregory Carro, de Nova York, anunciou a decisão da defesa no tribunal duas semanas após realizar uma audiência secreta sobre o assunto

17.06.26 18h06

RELIGIÃO

Guiana Francesa irá receber Imagem Peregrina de Nazaré pela primeira vez neste sábado (20)

Programação histórica levará a devoção mariana a cidades onde a tradição do Círio é celebrada

17.06.26 16h56

Lula volta a cobrar Conselho de Segurança da ONU por fim de guerra na Ucrânia

17.06.26 15h33

Lula critica comportamento 'imperador' de Trump e o chama de 'mau exemplo' em conversa no G7

17.06.26 15h06

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

'sai pra lá'

Vídeo de príncipe do Marrocos evitando beijo na mão viraliza; entenda o gesto

O herdeiro do Marrocos, de 23 anos, preferiu um aperto de mãos, gerando elogios nas redes sociais por quebrar protocolo real

16.06.26 17h13

MUNDO

Lula e Trump se cumprimentam durante evento social no G7

Até o evento social, os dois mal haviam interagido nos momentos em que estiveram juntos

17.06.26 8h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda