Acordo entre EUA e Irã prevê reabertura do Estreito de Ormuz e alívio de sanções

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um acordo de paz com o Irã na quarta-feira, 17. O pacto prevê que Teerã dilua seu estoque de urânio altamente enriquecido, enquanto a Casa Branca aliviará as sanções americanas.

Com a medida, o país persa ficará livre para retornar ao mercado global de petróleo, uma grande concessão de Washington. O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, mediador das negociações, informou que o pacto para encerrar a guerra entrou em vigor imediatamente.

O texto do acordo prevê o fim permanente das hostilidades e inicia um prazo de 60 dias para negociações sobre o futuro do programa nuclear iraniano. O acerto permaneceu envolto em segredo e confusão desde seu anúncio, no domingo, 14.

Processo de Assinatura e Confusão

Autoridades americanas se recusaram a revelar detalhes, mesmo após informarem que Trump e o vice-presidente americano, JD Vance, assinaram o documento digitalmente. Trump firmou uma cópia física do acordo na quarta-feira, durante um jantar com o presidente da França, Emmanuel Macron, em Versalhes.

"Está assinado", disse Trump. "Isso não foi fácil."

Uma cerimônia oficial de assinatura estava planejada para a sexta-feira, 19, na Suíça, mas não se sabe se o evento será mantido. Estados Unidos, Irã e Paquistão deram informações conflitantes sobre o tema.

Em Teerã, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, assinou o documento com expressão séria, de acordo com a agência de notícias estatal Irna.

Termos Divulgados e Impactos

A íntegra do texto ainda não foi publicada pela Casa Branca ou pelo regime iraniano. As informações divulgadas até agora foram obtidas extraoficialmente de autoridades americanas e da mídia oficial iraniana.

Fontes de ambos os países informam que o acordo prevê o fim das hostilidades, a retomada das negociações sobre o programa nuclear iraniano e a reabertura do Estreito de Ormuz. A passagem marítima ficará livre de pedágios por dois meses, com possibilidade de o Irã estabelecer taxas no futuro.

Em contrapartida, o governo americano suspenderá sanções contra o Irã, sem eliminá-las por completo. O texto também prevê a manutenção da integridade territorial do Líbano diante da invasão de Israel contra o grupo Hezbollah, aliado do Irã. O governo israelense, porém, rejeita deixar as áreas ocupadas no sul do Líbano.

O pacto cria um fundo de US$ 300 bilhões para a reconstrução do Irã, mas o financiamento da iniciativa ainda depende do avanço das negociações.

Contexto da Guerra e Programa Nuclear

A guerra começou em 28 de fevereiro, com um ataque das forças americanas e israelenses contra o território iraniano. O objetivo declarado da ofensiva era impedir o país de desenvolver armamento nuclear. Durante o conflito, Trump citou outras motivações, como a derrubada do regime iraniano, o que não ocorreu, apesar do assassinato do aiatolá Ali Khamenei. O líder supremo do Irã foi logo substituído pelo filho, Mojtaba Khamenei.

O Irã alega manter um programa nuclear com fins pacíficos, mas é o único país que enriquece urânio a 60% sem declarar uso bélico da substância. Fonte: Associated Press.