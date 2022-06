7ª onda da covid-19 na Europa é causada por variantes resistentes à imunidade

O início do verão na Europa veio acompanhado de altas temperaturas e a 7ª onda da covid-19. Quase todos os países do território europeu registraram novos casos e boa parte são de novas variantes que são capazes de escapar da imunidade, isto é, se tornaram resistentes às proteções fornecidas pela vacinação e possíveis contágios anteriores. Com informações do portal Estado de Minas.

Para o diretor de pesquisa no Centro Nacional de Pesquisa Científica francês (CNRS), Samuel Alizon, as pessoas que se contagiaram com ômicron BA.1 em dezembro estão muito menos protegidas do que no início deste ano.

"O mesmo ocorre com a imunidade concedida pelas vacinas: mesmo que permaneça robusta contra as formas graves da doença, diminui um pouco contra as infecções menos graves", explicou Alizon. As subvariantes também estão presentes e, pior, se propagam com muito mais velocidade.

Vacinas continuam sendo eficazes contra formas mais graves da doença

Apesar das notícias parecerem desanimadoras, as vacinas continuam sendo eficazes contra as formas mais graves da doença. O cientista recomenda maior proteção das pessoas mais frágeis e cuidado reforçado com as medidas de distanciamento e higienização.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)