Resultado da Quina de São João 6462: veja os números sorteados no concurso deste sábado (22/06)

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (22/06) o sorteio da Quina de São João. Hoje, o prêmio do concurso 6462 foi mais de R$ 220 milhão. A Quina de São João acontece tradicionalmente sempre em data próxima ao dia 24 de junho, quando é comemorado o Dia de São João. O resultado foi transmitido pelo Youtube da Caixa após às 20h.

Confira o resultado da Quina de São João:

21 - 38 - 60 - 64 - 70

Onde é realizado o sorteio da Quina de São João?

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, após às 20h, e pôde ser acompanhado ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.

Quando a Quina de São João foi criada?

A primeira premiação da Quina de São João aconteceu em seu ano de criação 2011. O prêmio foi no valor aproximado de R$67 Milhões, com sete ganhadores MG(1), PR(1), RJ(2), SP(3).

Qual a probabilidade de ganhar na Quina de São João?

Fazendo uma aposta simples na loteria especial Quina de São João, o jogador tem probabilidade de 1 em 24.040.016 de levar o grande prêmio principal. Quem faz um jogo básico e tem quatro acertos, tem probabilidade de 1 em 64.106 de levar o prêmio. E para as categorias de três e dois acertos, as chances são de 1 em 866 e 1 em 36.

Qual foi o maior prêmio da Quina de São João?

A Quina de São João deste ano, com o maior prêmio da história da loteria, oferecerá R$ 220 milhões ao sortudo que acertar as dezenas neste sábado (22). Com essa quantia, é possível não apenas pagar dívidas, mas também comprar imóveis, iniciar negócios, fazer viagens e até mesmo viver de renda.

Como saber se ganhei?

Pesquise o site oficial da instituição e, na aba de "loterias", busque por "Quina de São João". Em seguida, a plataforma exibirá o sorteio. Escolha o concurso que você deseja colocando os números no campo de busca e clique no botão de pesquisa.