Quais são os resultados da Quina de São João? Veja os últimos números sorteados

O sorteio para a Quina de São João 2023 está programado para acontecer no sábado, dia 24 de junho. As apostas já estão abertas no site da Caixa e muitos brasileiros sonham com o prêmio de R$ 200 milhões, que não será acumulado. E para ajudar na decisão das dezenas a serem marcadas, veja quais foram os últimos números sorteados na Quina de São João e quais são os números da Quina que mais saem.

Resultado Quina São João de 2021

Concurso: 5590 - 26/06/2021 (Sábado)

25 - 28 - 36 - 60 - 61

Resultado Quina São João de 2020

Concurso: 5299 - 27/06/2020 (Sábado)

07 - 17 - 29 - 55 - 78

Resultado Quina São João de 2019

Concurso: 5002 - 24/06/2019 (Segunda)

17 - 27 - 53 - 78 - 79

Resultado Quina São João de 2018

Concurso: 4706 - 23/06/2018 (Sábado)

03 - 29 - 33 - 53 - 69

Resultado Quina São João de 2017

Concurso: 4412 - 24/06/2017 (Sábado)

06 - 07 - 13 - 14 - 26

Resultado Quina São João de 2016

Concurso: 4114 - 24/06/2016 (Sexta)

14 - 26 - 28 - 55 - 79

Resultado Quina São João de 2015

Concurso: 3814 - 24/06/2015 (Quarta)

01 - 15 - 22 - 23 - 47

Resultado Quina São João de 2014

Concurso: 3517 - 24/06/2014 (Terça)

15 - 26 - 55 - 71 - 79

Resultado Quina São João de 2013

Concurso: 3221 - 24/06/2013 (Segunda)

05 - 17 - 55 - 63 - 67

Resultado Quina São João de 2012

Concurso: 2925 - 23/06/2012 (Sábado)

02 - 04 - 27 - 36 - 51

Resultado Quina São João de 2011

Concurso: 2627 - 24/06/2011 (Sexta)

14 - 15 - 28 - 58 - 68

Quais são os números da Quina que mais saem?

Quando feito o levantamento nas Loterias Caixa, nos jogos tradicionais, os números mais sorteados na Quina são: 4, 10, 15, 16, 18, 29, 31, 39, 44, 49, 52 e 53.

Quais são os números da Quina de São João que mais saem?

Os doze números mais sorteados na história da Quina de São João são:



55 - 4 vezes

14 - 3 vezes

15 - 3 vezes

17 - 3 vezes

26 - 3 vezes

79 - 3 vezes

72 - 2 vezes

27 - 2 vezes

28 - 2 vezes

29 - 2 vezes

53 - 2 vezes

78 - 2 vezes