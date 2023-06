Quina de São João: loterias abrem apostas para o concurso 6172; prêmio é de R$ 200 milhões

As Loterias Caixa liberou, nesta segunda-feira (10), as apostas exclusivas para a Quina de São João. Todos os jogos vão ser direcionados para o sorteio que acontece no sábado (24/06), a partir das 20h. O valor estimado para prêmio, de concurso 6172, será de R$ 200 milhões. O prêmio da Quina de São João é maior que a estimativa inicial de R$ 180 milhões e pode ser ainda maior.

Vale reforçar que por conta do sorteio especial de São João, os resultados diários estão suspensos o sorteio extra de São João. O resultado das cinco dezenas sorteadas vai ser revelado durante a festa de São João. Por ser uma edição especial o prêmio não acumula. Se ninguém marcar os cinco pontos, ganhará quem fez quatro e assim por diante. O sorteio terá exibição pelo Youtube oficial da Caixa. Veja como apostar.

Saiba como apostar na Quina

A pessoa deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quanto eu vou gastar para apostar na Quina?

A aposta mínima custa R$ 2,50 e o apostador pode escolher cinco dezenas. Mas, se quiser aumentar as chances de faturar uma bolada, o valor pode chegar a R$ 7.507,00, com direito a escolher por 15 números em um mesmo jogo.

5 números - R$ 2,50

6 números - R$ 15,00

7 números - R$ 52,50

8 números - R$ 140,00

9 números - R$ 315,00

10 números - R$ 630,00

11 números - R$ 1.155,00

12 números - R$ 1.980,00

13 números - R$ 3.217,50

14 números - R$ 5.005,00

15 números - R$ 7.507,00

O apostador precisa acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Saiba como resgatar o prêmio da Quina

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.