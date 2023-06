Quina de São João 6172: saiba o que dá para comprar com o prêmio milionário

Neste sábado (24), a Caixa Econômica Federal (CEF) realiza o concurso 6172, a Quina de São João, com um prêmio de R$ 200 milhões que não acumula. A dinheirada do concurso especial será paga para quem acertar os cinco números ou, senão, para quem cravar quatro números ou dividido no caso de mais de um ganhador. A chance de uma pessoa acertar é de uma em 24 milhões.

Com R$ 2,50, jogando em uma aposta mínima, o apostador pode se tornar o mais novo milionário do pedaço. Se a sorte bater na sua porta, já pensou o que dá para comprar com o dinheiro do prêmio? Confira algumas sugestões:

Palácio das Laranjeiras

Palácio das Laranjeiras (Divulgação/Palácio das Laranjeiras)

Localizado na Praia do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, a cobertura do edifício Tucumã está a venda por um valor de R$ 59 milhões. Isso quer dizer que com o valor do prêmio daria para comprar três dessas mansões cariocas.

Imóvel do Minha Casa Minha Vida

Imóveis do Minha Casa, Minha Vida (Agência Brasil / Tomaz Silva)

Custando R$ 350 mil cada imóvel do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, com o montante do prêmio dá para quitar e adquirir aproximadamente 571 casas.

Estádio do Santos

Estádio do Santos (Divulgação/ Santos)

Com R$ 200 milhões, seria possível construir o novo estádio do Santos, a Vila Belmiro. Esse é o valor que a WTorre, empresa responsável construção do espaço, precisa para iniciar as obras.

Carros

(Divulgação/Freepik: @tawatchai07)

Se cada carro popular custar R$ 89 mil, o prêmio da loteria é capaz de comprar 2.898 automóveis 0km. Agora, falando em carros de luxo, o valor cobre a compra de de 23 unidades da Ferrari SF90 Spider, conversível italiano que chegou no Brasil no início de 2022, que pode custar R$ 8,4 milhões.

Salários mínimo para 151 mil pessoas

(Foto:José Cruz/ Agência Brasil)

Levando em consideração que o salário mínimo atual é de R$ 1.320,00, com 200 milhões de reais é possível fazer o pagamento mensal para 151.151 pessoas por 12.626 anos.

Viagens

Se você pretende fazer uma viagem de luxo sem se preocupar com a diária, ela pode ser realizada em Dubai, cidade turística nos Emirados Árabes. Uma noite no Jumeirah Hotel & Resorts, um dos hotéis mais famosos e luxuosos da cidade, pode chegar a R$ 80 mil. Uma hospedagem possui três suítes e 670m² poderia durar por mais de 2,5 mil dias, o que dá um pouco mais de seis anos.

(Reprodução/Jumeirah)

No Brasil, seria possível se hospedar em um dos hotéis mais famosos do Rio de Janeiro, a Copacabana Palace. A diária na suíte, que possui cobertura com vista para o oceano, pode chegar a 15 mil reais. Sendo assim, basicamente seria possível viver no famoso hotel por 36 anos.

(Divulgação/Booking.com)

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)