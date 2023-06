Qual vai ser o dia do sorteio da Quina de São João? Veja quando sai o resultado da loteria

Há que já esteja se planejando sobre o que fazer com R$ 200 milhões, caso ganhe o prêmio estimado da Quina de São João. Deferente de outras extrações, o valor não acumula. Ou seja, se o apostador não acertar as cinco dezenas, leva o valor quem tiver quatro e assim por diante. Veja quando sai o resultado da loteria.

Qual vai ser o dia do sorteio da Quina de São João?

A Quina de São João, concurso 6172, está prevista para acontencer no dia 24 de junho, a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no youtube.

Como fazer uma aposta da Quina de São João?

Até o dia 24 de junho, todas as apostas na Quina serão destinadas para a Quina de São João. Os interessados em participar do sorteio especial precisam ir até um dos Centros Lotéricos ou por meio da internet, no site das Loterias Caixa.

Qual o valor da Quina de São João?

Para uma aposta simples, um bilhete da Quina de São João - com cinco números - está no valor de R$ 2,50. Mas pode chegar a mais de R$ 6 mil reais com 15 números entre o universo de 80 números disponíveis.