Quina de São João: quais as chances de ser sorteado nessa modalidade especial? Veja

A Quina de São João está de volta em 2024 e traz a oportunidade de realizar sonhos com um prêmio principal estimado em R$ 200 milhões. Mas, antes de marcar os números e tentar a sorte, que tal saber quais as probabilidades de ser o grande vencedor? Confira as dicas.

Segundo a Caixa Econômica Federal, para apostas simples, com seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio principal é de 1 a cada 50.063.860.

A aposta mínima na Quina de São João é de R$ 2,50. Para isso, basta selecionar de 6 a 20 números entre os 80 disponíveis no volante.

Confira a probabilidade de acertos em diferentes jogo da loteria, segundo o portal E-Investidor:

probabilidade de acertos em diferentes jogos da Loteria Quina / E-investidor probabilidade de acertos em diferentes jogos da Loteria Quina / E-investidor

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com