Quina: loteria acumula e premiação ultrapassa os R$10 milhões

O concurso da última terça-feira (21) da loteria Quina não teve vencedores, acumulando novamente o prêmio, que agora poderá chegar aos R$11,5 milhões. O concurso 6106, a ser realizado nesta quarta (22), será sorteado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para apostar na Quina, o cidadão deve escolher no mínimo cinco entre oitenta números disponíveis. Ganha o prêmio máximo de acertar as cinco dezenas, com possibilidade de prêmios menores com menos acertos. O concurso 6105 não teve vencedores no prêmio principal, mas 76 pessoas receberam mais de R$7 mil no prêmio com quartos acertos.

Como apostar na Quina?

Para jogar na Quina, o apostador deve escolher no mínimo cinco e no máximo 15 números entre 80 disponíveis em um volante. O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas marcadas. Com cinco números, o valor é de R$ 2, já com 15 números o valor sobe para R$ 6.006.

Quando tem sorteio da Quina?

Os sorteios da Quina ocorrem quase todos os dias da semana, com exceção do domingo. Os números são sorteados às 20h.

Maior prêmio da Quina superou os R$200 milhões

O sorteio 5590 da Quina pagou o maior prêmio da história da loteria, no dia 26 de junho de 2021. A premiação de quase R$205 milhões foi dividida entre apostadores do Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, oito bilhetes dividiram a bolada. O maior prêmio individual foi recebido por um apostador do Rio de Janeiro, que ganhou mais de R$32 milhões no concurso 5064 da loteria, em 2019.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)