Paraenses conquistam prêmios da Quina e Lotofácil; confira

A Quina e Lotofácil, modalidades das loterias sorteadas na segunda-feira (13), premiaram jogadores paraenses que apostaram nos concursos. Os sorteios, realizados às 20 horas, foram divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações.

Quina - concurso 6076

Os números sorteados foram: 04 - 21 - 33 - 45 - 46.

Na quina, com quatro acertos, cinco apostadores foram premiados no concurso do último dia 13. O valor do prêmio é de R$2.109,76 para cada um. Veja de onde são os jogadores:

Abaetetuba

Itaituba

Juruti

Redenção

Santarém

Lotofácil - concurso 2739

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25.

Três paraenses, um de Ananindeua, um de Augusto Corrêa e outro de Parauapebas foram premiados no concurso da Lotofácil, com 14 acertos dos 15 números sorteados. Os jogadores que apostaram com bolão receberão, cada, a quantia de R$1.787,61. Quem registrou o bilhete da loteria por meio de aposta simples ganhará R$1.787,63.

Saiba como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal .

. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)