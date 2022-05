Mega Sena acumulada 2482: hoje o prêmio é de R$ 45 milhões; sorteio acontece às 20h

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2481 da Mega-Sena, realizado no último sábado (14/05). Assim, a Mega Sena acumulou para hoje, quarta-feira (18/05), com prêmio de R$ 45 milhões. O sorteio vai começar às 20h e será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa Econômica no YouTube.

No último concurso, foram sorteados os números 01-08-21-27-36-37. Ninguém no Brasil marcou todas estas dezenas, porém 72 pessoas acertaram a quina, o que resulta em um prêmio de R$ 62.081,21 para cada. Outras 5.710 pessoas acertaram a quadra e receberão R$ 1.118,30 cada. O jogo básico, com seis números, custa R$ 4,50.

Saiba como apostar na Mega Sena

A pessoa deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Mega Sena?

Os sorteios são realizados às quartas e aos sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar na Mega Sena?

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser escolhido seis números. Mas, quanto mais números o jogador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Mega Sena?

O apostador precisa acertar 6, 5 ou 4 números.

Saiba como resgatar o prêmio da Mega Sena