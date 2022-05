Mega Sena acumula e pode pagar R$ 35 milhões para quem levar o prêmio no sábado (14/04)

A Mega Sena acumulou mais uma vez e está dando aos apostadores a oportunidade de levar R$ 35 milhões para casa. Essa quantia ficou acumulada após o sorteio do concurso 2480, que ocorreu na quarta-feira (11), não ter tido ganhadores. Entenda.

VEJA MAIS

O último concurso, de número 2480, sorteou as dezenas: 04 - 06 - 09 - 31 - 50 - 56, mas ninguém acertou. Dessa forma, o prêmio está acumulado e quem deseja concorrer a bolada em dinheiro ainda pode fazer muitas apostas, pois o sorteio de número 2481, irá acontecer somente no próximo sábado (15/05), às 20h.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. O sorteio dos R$ 35 milhões acontece às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, mas pode ser acompanhado pela internet.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)