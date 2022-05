Mega-Sena: Veja quanto o prêmio de R$ 27 milhões pode render na poupança

Na quarta-feira (11), a Mega Sena pode deixar uma pessoa R$ 27 milhões mais rica. Esse é o valor do prêmio estimado para a loteria e, caso seja investido com sabedoria, ainda tem chances de aumentar. Confira quanto dinheiro alguém pode ganhar investindo o valor na poupança e quanto ele pode render em outras modalidades financeiras.

Poupança

A poupança é uma das modalidades financeiras mais utilizadas pelos brasileiros. No entanto, apesar de muito popular, ela possui um baixo retorno do dinheiro investido. Por mês, a poupança possui a rentabilidade de 0,7%, então, o vencedor da Mega-Sena terá um rendimento mensal de R$ 189 mil.

Tesouro Selic e CDB

O tesouro direto, apesar de ter um investimento máximo limitado a R$ 1 milhão ao mês por pessoa, pode ser muito mais vantajoso. No geral, títulos públicos, do Tesouro Nacional, e títulos de instituições privadas, como bancos, rendem mais que a poupança. Uma pessoa premiada com R$ 27 milhões da Mega Sena, teria o rendimento de R$ 208 mil a cada 30 dias no Tesouro Selic, devido essa modalidade financeira estar atrelada à taxa básica de juros, a Selic — hoje em 12,75% —, o que gera um rendimento de 0,77%.

Já um CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) ainda apresentaria ganhos levemente maiores, com 0,78% por mês. Essa modalidade financeira garante R$ 210,5 mil no período de um mês. Ambas as modalidades podem ser resgatadas antes da data de vencimento.

Tesouro IPCA

O Tesouro IPCA é a opção de investimento mais rentável de todas, ela pode render até R$ 278 mil ao mês. Essa aplicação está atrelada ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação brasileira, que está em 11,3% acumulada nos últimos 12 meses.

Essa modalidade é mais indicada para quem pretende fazer o resgate do dinheiro em um futuro mais distante. O governo põe à venda opções com datas de vencimento que vão de cinco a mais de 20 anos. O Tesouro IPCA com resgate em 2045 rende 1,03% por mês, o que daria R$ 278 mil.

Porém, o investidor deve respeitar o prazo de vencimento para resgatar o dinheiro, para evitar perdas financeiras causadas pelo sobe e desce dos preços dos ativos.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)