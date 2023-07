Paraense ganha quase R$ 1 milhão na loteria após fazer aposta no Terminal Rodoviário de Belém

Um paraense quase virou milionário nesta segunda-feira (10) ao acertar as 15 dezenas do concurso 2859 da Lotofácil. Após fazer uma aposta simples de R$ 2,50 ele acertou, junto com outro apostador, as dezenas sorteadas e vai poder sacar o prêmio de R$ 876.664,72. O ganhador realizou a aposta na Casa Lotérica Senhora de Fátima, localizada no Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o sortudo teve que dividir o prêmio de R$ 1,7 milhão com um apostador de Chapecó, em Santa Catarina.

Parece que a sorte tem virado para as apostas feitas em Belém. Há duas semanas, outra aposta feita na capital paraense foi premiada, dessa vez, na Mega-Sena, quando o sortudo ou sortuda, ganhou o prêmio de R$ 44 milhões.

Resultado da Lotofácil 2859

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 21 - 22 - 25

Além do prêmio máximo, houve 360 bilhetes ganhadores com 14 números, distribuídos pelo Brasil. Cada um vai receber R$ 1.458,86. Também teve contemplados com 13 (R$ 9.959), 12 (R$ 117.694) e 11 (R$ 630.124) dezenas.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

Para receber o prêmio, basta que o vencedor leve um documento de identidade original, com CPF, e o recibo com a aposta vencedora.

Prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica, mas valores superiores a estes devem ser resgatados em uma agência da Caixa.

*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com