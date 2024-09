Lotofácil da Independência: sorteio pode pagar R$ 200 milhões nesta segunda (9), veja como apostar

A Lotofácil da Independência, loteria especial do mês de setembro, será realizada nesta segunda-feira (9). O concurso de número 3.190 oferece um prêmio principal de R$ 200 milhões. As apostas, com valor inicial de R$ 3, podem ser feitas até às 18h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica ou pela internet. O sorteio será realizado às 20h, com transmissão ao vivo.

Nesta edição especial, o prêmio não acumula. Ou seja, se ninguém acertar os 15 números, a bolada será dividida entre aqueles que marcarem 14 números. E assim sucessivamente, até o 11º número.

Como apostar?

Para tentar a sorte, o jogador deve marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Quem preferir, pode deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente, através da opção "surpresinha".

De acordo com a Caixa, ganham prêmios aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números — sendo este o valor máximo. O apostador tem até as 18h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Como resgatar o prêmio?

O prêmio com valor líquido de até R$1.478,40, que corresponde a um valor bruto de R$ 2.112,00, pode ser resgatado diretamente em uma casa lotérica.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência.

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)