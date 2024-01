Lotofácil da Independência 2024: Quando será o sorteio e qual o valor do prêmio?

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fáceis de ganhar, fazendo jus ao seu nome. Anualmente, a Caixa Econômica Federal realiza a “Lotofácil da Independência”, concurso especial em homenagem à Independência do Brasil, que tem o prêmio bem maior dos sorteios da Lotofácil comum. A exemplo, o concurso de 2023, que ocorreu no dia 09 de setembro, sorteou R$ 200 milhões para os vencedores, o maior da história da modalidade.

A Lotofácil da Independência segue o mesmo padrão da modalidade comum: o apostador pode marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha alguma premiação quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números dos 15 sorteados.

Apesar de se tratar de um concurso especial com um prêmio milionário, o valor da aposta segue o mesmo da Lotofácil comum: R$ 3,00, podendo ser feita nas casas lotéricas ou pelo site das Loterias Caixa.

VEJA MAIS

Quando será a Lotofácil da Independência 2024?

Desde 2012, o sorteio desse concurso especial é realizado no primeiro sábado após o feriado de 7 de setembro, dia em que se comemora a Independência do Brasil.

Sendo assim, apesar de ainda não estar no cronograma da Caixa e seguindo o calendário oficial de 2024, supõe-se que o sorteio da Lotofácil da Independência 2024 ocorra no dia 07/09, no mesmo dia do feriado nacional. Os detalhes oficiais referente a datas sobre o sorteio ainda serão divulgados pela entidade financeira.

Qual o valor do prêmio da Lotofácil da Independência 2023?

O valor do prêmio da Lotofácil da Independência é gerado a partir de uma porcentagem da arrecadação dos concursos comuns a partir do próximo concurso do último sorteio especial. Nesse sentido, durante meses vai se formando a grande bolada sorteada anualmente, o que explica o valor multimilionário. O site das Loterias Caixa exibe em sua tela principal, na aba da Lotofácil, o quanto já arrecadou para a Lotofácil da Independência. Consultado no dia 4 de janeiro, o prêmio já acumula R$ 40.682.624,48 (quarenta milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos).

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)