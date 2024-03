Lotofácil da Independência: quanto custa o valor da aposta do concurso especial?

Criada em 2012, a Lotofácil da Independência é um concurso especial da Lotofácil que ocorre no mês de setembro, em homenagem à emancipação do Brasil, e dá prêmios bem maiores do que a média dos concursos comuns, já que o valor do prêmio é acumulado por meses.

Por se tratar de um concurso especial, com uma bolada sendo sorteada, é comum que se pense que o valor da aposta deve custar um pouco mais caro que a do sorteio comum. Mas, nem tudo é o que parece ser.

VEJA MAIS

Aliviando quem for apostar, embora se trate de um concurso com prêmio bastante atrativo, o valor do bilhete da Lotofácil da Independência é o mesmo do concurso comum. Atualmente, esse valor é de R$ 3,00. Além de seguir o mesmo preço, ela segue o mesmo padrão da modalidade comum.

O apostador deve acertar no mínimo 15 números, a chamada aposta simples, ou máximo de 20 entre as 25 dezenas apresentadas no volante para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio. Mas claro, quanto maior a quantidade de números apostados, maior o valor desembolsado do apostador.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)