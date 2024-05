Lotofácil: tem que declarar e pagar imposto do prêmio da loteria?

Ganhar nas loterias da Caixa Econômica Federal (CEF) é um sonho para muitos brasileiros, já que estamos falando de prêmios milionários capazes de alcançar a independência financeira, realizar sonhos e transformar radicalmente a vida de várias pessoas.

Para quem aposta na Lotofácil, uma das mais fáceis de ganhar, por exemplo, pode surgir a seguinte dúvida: tem que declarar Imposto de Renda do prêmio da loteria? Tem que pagar imposto? Se sim, quantos por cento sobre a recompensa?.

Se tiveres essas dúvidas, confira as respostas abaixo.

VEJA MAIS

Tem que pagar imposto do prêmio da Lotofácil?

Não. Os prêmios de loteria já pagam 30% de imposto antes de serem entregues aos vendedores. Portanto, na declaração do Imposto de Renda, não é cobrado mais nenhum tributo. A recompensa deve ser declarada apenas para a Receita ter conhecimento do patrimônio da pessoa.

O que é imposto de renda?

Anualmente, o Governo Federal cobra o Imposto de Renda, onde se deve declarar todos os rendimentos que teve no ano anterior, incluindo aqueles isentos de tributação. Além disso, no IR se deve declarar seus bens móveis e imóveis, saldo em conta-corrente e outras aplicações financeiras, pensão e despesas com dependentes, planos de saúde, educação, previdência, e outros elementos relevantes.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)