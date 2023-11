'Lotofácil': Até que horas pode apostar na loteria?

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fáceis de ganhar, fazendo jus ao nome dado à loteria. Realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), a Lotofácil premia milhares de pessoas nos sorteios.

Essa modalidade de loteira dispõe de 25 números a serem escolhidos no volante. Destes, o apostador deve escolher no mínimo 15 (aposta simples) e no máximo 20, de forma manual ou aleatória (surpresinha). Nos sorteios, são chamadas 15 bolas, sendo contemplado com o maior prêmio quem acertar todas as dezenas chamadas.

VEJA MAIS

Para quem quiser aumentar as chances de acerto, pode apostar em mais números. Um detalhe importante é que isso o apostador deverá desembolsar um pouco mais de dinheiro, já que ele terá vantagem sob apostas com menos números marcados.

Até que horas pode apostar na Lotofácil?

Realizada de segunda-feira à sábado, as apostas da Lotofácil podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online. Em seguida, o apostador que conseguiu jogar na loteria pode acompanhar o sorteio ao vivo a partir das 20h no canal do Youtube da Caixa.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 2.112,00, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

.(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)