Lotofácil: Qual é e quando ocorre o concurso especial da loteria?

Além dos sorteios das 11 Loterias atualmente existentes, a Caixa Econômica Federal realiza quatro concursos especiais para alguma delas. Esse tipo de sorteio ocorre uma vez a cada ano e faz alusão a alguma data comemorativa. A Lotofácil, por exemplo, é uma dessas que tem concurso especial.

Um dos sorteios mais aguardado pelos apostadores, a Lotofácil da Independência tem um prêmio bem mais alto que a média dos sorteios comuns. Ela leva esse nome em referência à Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, e sempre ocorre no sábado seguinte à data comemorativa.

A exemplo, o concurso de 2023, que ocorreu no dia 09 de setembro, sorteou R$ 200 milhões para os vencedores, o maior da história da modalidade.

Quantos números pode marcar?

A Lotofácil da Independência segue o mesmo padrão da modalidade comum: o apostador pode marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha alguma premiação quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números dos 15 sorteados.

Quanto custa a aposta?

Apesar de se tratar de um concurso especial com um prêmio milionário, o valor da aposta segue o mesmo da Lotofácil comum: R$ 3,00, podendo ser feita nas casas lotéricas ou pelo site das Loterias Caixa.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)