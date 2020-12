Zidane lamenta derrota do Real Madrid e admite 'má fase' do time

Após mais uma derrota do Real Madrid para o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões, o técnico Zinédine Zidane lamentou o resultado da sua equipe, reconheceu os merengues passam por uma "má fase", mas reconheceu que os jogadores foram bem contra os ucranianos.

- Tivemos momentos delicados, sempre vamos ter. É uma má fase a nível de resultados, é verdade, mas temos de continuar. Nós sabemos que hoje era uma final e a preparamos muito bem. Fizemos um grande primeiro tempo, mas não conseguimos marcar o gol. Falta um jogo, temos que ganhar e pensar em passar à próxima fase - disse Zizou.

Pressionado no cargo, Zidane descartou pedir demissão do comando técnico merengue e disse que vai continuar à frente do clube. O francês elogiou a atuação dos seus jogadores e disse que o time merecia ter marcado um gol quando a partida ainda estava 0 a 0.

- Não me vou demitir. Nós vamos continuar. O gol deles causou muitas marcas porque estávamos jogando bem no meio-campo do adversário, pressionando e recuperando bolas. Tivemos duas ou três oportunidades, acertando inclusive a trave, mas a bola não entrou e depois foi complicado.