Zidane é o favorito para substituir Deschamps como técnico da França, diz jornal Estadão Conteúdo 09.09.25 8h43 Ao que tudo indica, Zinedine Zidane será o novo técnico da seleção francesa. O ex-jogador de 53 anos nunca escondeu a vontade de comandar a bicampeã mundial e desponta como o favorito para suceder Didier Deschamps no cargo. A informação é do jornal espanhol As. Zidane deve assumir a função após a Copa do Mundo de 2026. Segundo a publicação, o cenário é bem diferente de 2022, quando a renovação de contrato com Deschamps adiou o sonho do ex-jogador. Agora, dirigentes da Federação Francesa de Futebol (FFF) estão convencidos de que é o momento para um novo ciclo. De acordo com bastidores revelados pelo jornal LÉquipe, Zidane está ansioso para voltar à beira do gramado. Ele vem se preparado para assumir o cargo, analisando muitas partidas de futebol e até pedindo conselhos a Laurent Blanc, que treinou o combinado francês de 2010 a 2012. A FFF, por sua vez, evita comentar sobre o futuro da seleção de maneira oficial. O presidente Philippe Diallo destacou há algumas semanas que Zidane é "um monumento ao futebol francês e mundial", ressaltando o "ótimo trabalho no Real Madrid". Zidane não treina nenhuma equipe desde 2021, quando deixou o comando do Real Madrid. Ele recusou propostas justamente por aguardar uma chance no comando da seleção com a qual foi campeão mundial como jogador em 1998 e vice em 2006. Como técnico, tem 11 títulos com o Real Madrid, incluindo três taças da Champions League (2015/16, 2016/17 e 2017/18) e dois troféus do Campeonato Espanhol (2016/17 e 2019/20).