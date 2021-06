Zagueiro do ABC faz alerta para 'final' contra a Chapecoense na Copa do Brasil

O ABC chega para abrir o confronto com a Chapecoense pela Terceira Fase da Copa do Brasil empolgado com a conquista no fim de semana do turno no Campeonato Potiguar, algo frisado pelo zagueiro Vinícius Leandro.

>Baixe o APP Lance! Resultados e não perca nada!

- É um sentimento único, feliz demais por essa conquista. A gente teve um primeiro turno abaixo, onde não conseguimos classificar. Mesmo assim, o grupo não abaixou a cabeça e trabalhamos forte para buscar esse segundo turno. Graças a Deus, com a dedicação de todos os atletas, conseguimos.

Com 31 anos de idade e um dos principais jogadores do elenco, o experiente zagueiro vem se destacando com boas atuações e muita segurança. Reconhecido por sua liderança e tato com os demais atletas do elenco, ele protagonizou cena marcante ao ceder a taça para Wallyson, autor do gol que deu o título ao ABC, levanta-la pela primeira vez.

Agora, a equipe volta os olhares para a Copa do Brasil onde, começando fora de casa a eliminatória, um dos representantes do elenco potiguar mostrou saber bem a importância que o confronto tem no aspecto financeiro. Ao ponto, inclusive, de definir o planejamento do Alvinegro na temporada 2021.

- Estamos tendo muitos jogos decisivos. Agora, além da final do estadual, temos outra final contra a Chapecoense, onde serão dois jogos importantíssimos. A gente vai buscar fazer o nosso melhor e levar a decisão para nossa casa, onde somos muito fortes. A estratégia está sendo bem elaborada para que a gente possa sair com o resultado positivo. É uma competição crucial tanto pela visibilidade aos jogadores e clubes, quanto financeiramente falando, já que paga muito bem a cada fase. Precisamos dessa classificação - afirmou.