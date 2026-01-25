Yuri Alberto vê gol no fim como combustível ao Corinthians em semana com final: 'Dá confiança'

Yuri Alberto sorrindo é uma mensagem otimista ao torcedor corintiano. Em semana com importante estreia no Brasileirão diante do Bahia, quarta-feira, e depois decisão da Supercopa Rei, domingo, contra o Flamengo, em Brasília, ter o artilheiro em alta aumenta a confiança alvinegra. E o camisa 9 deixou Rio Claro, após definir o 1 a 0 sobre o Velo Clube, transmitindo uma mensagem positiva à torcida.

Depois de começar o jogo na reserva justamente poupado para os duelos mais importantes, Yuri Alberto foi lançado no decorrer da segunda etapa e anotou o gol decisivo aos 47 minutos, levando o Corinthians não apenas à zona de classificação do Paulistão, mas entre os que decidiriam em casa nas quartas de final hoje, com o quarto lugar.

Após o apito final, o sorridente artilheiro mostrou-se um verdadeiro gentleman ao posar para fotos com jogadores e integrantes da comissão técnica do Velo Clube. Ainda recebeu, pela segunda vez na noite, a pequena Lavínia, que invadiu o campo no intervalo para tirar uma foto com ele. No fim, levou sua camisa autografada, como registrou a TV Record. "Essa vitória foi para você", disse para a jovem quando dava entrevista à emissora da Barra Funda.

"Desde o final do jogo com o Santos, a gente sabia que a vitória seria importante, fora de casa, e temos de parabenizar nossa torcida e agradecer o pessoal do Velo Clube por essa linda festa", afirmou Yuri Alberto, antes de já avaliar os duros compromissos pelo frente e comemorar o segundo gol seguido.

"No jogo passado eu tinha desencantado e agora marquei de novo, isso é maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus e a essa linda torcida", frisou. "A gente sabe que cada vitória é importante para o time, como o gol é importante para mim e isso dá confiança para ir com tudo na quarta, pois é importante começar (o Brasileirão) ganhando", disse, projetando o duelo com o Bahia, na Vila Belmiro.

"Infelizmente não será na nossa arena, mas a Vila é pertinho e nossa torcida vai preencher todo o espaço, vamos com bastante vontade e garra. Teremos de brigar muito, duelar muito para sair vitoriosos, o que dará ainda mais confiança para no fim de semana tentar trazer essa grande conquista para o clube."

Antes de 'brigar' com Bahia e Flamengo, porém, Yuri Alberto disse que terá "uma conversinha" de acerto de contar com os companheiros André e Matheus Bidu, que o deixaram sem calção na hora da comemoração do gol no alambrado de Rio Claro.

"Hora de êxtase com a torcida e nem acreditei que eles atravessaram o campo e tiraram meu shorts. (Foi um) Momento especial com a torcida, e peço desculpas pela inconveniência. Mas aqui é Corinthians demais", se divertiu, garantindo que terá vingança.