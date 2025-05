Yuri Alberto sofre lesão na lombar e só deve voltar ao Corinthians depois da pausa do Mundial

Após deixar o campo mancando e amparado pelos companheiros, na noite de sábado, o atacante Yuri Alberto foi diagnosticado com uma contratura na região lombar e perderá os próximos jogos do Corinthians na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro.

O clube alvinegro divulgou, neste domingo, um comunicado após exames realizados pelo atleta durante a madrugada, ainda em Belo Horizonte, onde o time do Parque São Jorge empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG. "O atacante Yuri Alberto, após uma primeira avaliação médica ainda no vestiário Arena MRV, após a partida diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, teve uma contratura na região lombar identificada", diz a nota.

"Com um quadro relevante de dor, foi encaminhado, ainda na madrugada deste domingo, ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, para a realização de exames de imagem, que constataram uma fratura no processo transverso de L1 à direita", acrescenta. "O atleta está imobilizado, medicado, estável e com acompanhamento do departamento médico do Corinthians."

Um dos destaques do time alvinegro na temporada e autor de cinco gols no Brasileiro, Yuri Alberto foi acionado pelo técnico Dorival Júnior no segundo tempo, já que os titulares foram preservados para o confronto decisivo com o Huracán, na terça-feira, pela Copa Sul-Americana, e se machucou nos minutos finais da partida.

A recuperação deste tipo de lesão dura, em média, até seis semanas. Assim, se a previsão se confirmar, Yuri Alberto deverá voltar a campo apenas após a parada para a realização do Mundial de Clubes. Até lá, além do compromisso em Buenos Aires, o Corinthians enfrentará o Vitória, no próximo domingo, e Grêmio, em 12 de junho.