Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Youtuber Jake Paul promete ir à 'guerra' contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua

Estadão Conteúdo

O britânico Anthony Joshua, campeão olímpico e duas vezes detentor do título mundial dos pesos pesados do boxe, enfrenta, nesta sexta-feira, em Miami, o youtuber norte-americano Jake Paul em um combate previsto para oito rounds de três minutos, com luvas de dez onças (293,5 gramas). O limite de peso combinado foi de 245 libras (111,1 quilos). O pugilista europeu pesou 243,4 libras (110,4 quilos, enquanto o representante dos Estados Unidos acusou na balança 216,6 libras (98,2 quilos). A Netflix transmite a partir das 22 horas.

O valor das bolsas para a luta não foi confirmado, mas rumores indicam que seja de pelo menos US$ 92 milhões para cada boxeador (cerca de R$ 508 milhões, de acordo com o jornal Daily Mail e outras reportagens anteriores à luta. Em novembro, Paul afirmou, em uma postagem no X, que o valor seria de US$ 267 milhões.

O duelo é considerado desnecessário, desigual e perigoso pela imprensa especializada. Poucos acreditam que Paul possa fazer frente a Joshua. Pior. Muitos, inclusive o atual campeão mundial, o ucraniano Oleksandr Usyk, revelou ter medo de que o americano possa "morrer" no ringue.

"Vou com tudo. Vou dar um espetáculo para os fãs. Vou para a guerra. Quero os melhores e mais fortes golpes de Joshua. Não quero desculpas. Vamos nos matar um ao outro. Depois desta luta, estarei pronto para disputar o título mundial", disse Jake Paul, de 28 anos, que soma 12 vitórias (sete nocautes) e uma derrota, mas acumula apenas confrontos que não lhe dão credibilidade no mundo do boxe. Foram triunfos contra estrelas aposentadas do MMA como Anderson Silva, Tyron Woodley e Nate Diaz, além de uma derrota e uma vitória para Tommy Fury e Julio Cesar Chávez Jr. , únicos boxeadores profissionais por ele enfrentados.

Em novembro de 2023, Paul lutou com Mike Tyson, aos 58 anos, em um combate de oito rounds de dois minutos e venceu por pontos. O resultado, apesar de não acrescentar muito ao seu cartel, serviu para colocar o norte-americano em evidência no noticiário internacional.

Joshua não se importa com as críticas e afirmou que está pronto para "limpar' o boxe de aventureiros como Jake Paul. "Parece que estou sendo chamado para salvar os pugilistas, os puristas do boxe. As pessoas não gostam do fato de eu estar lutando contra o Jake. Se isso me preocupa ou não, é outra questão. Se olharmos para as pessoas que não me querem aqui, mas querem que eu acabe com o Jake Paul, eu entendo. É por isso que tenho que carregar o boxe nas costas com esta luta."

Em março do ano passado, Joshua enfrentou o nigeriano Francis Ngannou, astro do MMA, que estava com intenções de ingressar no boxe. Demonstrando grande superioridade, venceu por nocaute no segundo assalto.

Joshua não luta desde setembro do ano passado, quando foi nocauteado pelo britânico Daniel Dubois. Medalha de ouro na Olimpíada de Londres, o britânico, de 36 anos, soma 28 vitórias (25 nocautes) e quatro derrotas. Ele tem um acordo ainda não assinado para enfrentar o compatriota Tyson Fury em setembro do ano que vem. Antes disso, cada um vai fazer mais uma luta.

Fury, aliás, já começou a esquentar o noticiário, ao criticar Joshua. "Ele tem 36 anos, está no fim da carreira e está lutando contra um YouTuber que o Tommy (irmão de Fury) derrotou. Sabe de uma coisa? Se eu algum dia te encontrar, seu vagabundo, vou te dar um soco na cara. Eu não sou um YouTuber nem um cara com metade do seu tamanho. Eu sou ele mesmo. Você é um perdedor sem classe, vindo de uma derrota humilhante de 15 meses para um garoto da região. Seu vagabundo inútil. Mal posso esperar para ver o Jake Paul te nocautear, seu idiota.

Fury e Joshua têm o primeiro trimestre de 2026 reservado para voltarem ao ringue para enfrentarem adversários diferentes. Caso vençam suas lutas, se encaram em setembro, na Arábia Saudita.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

boxe

Jake Paul

Anthony Joshua
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua

19.12.25 13h41

FUTEBOL

'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu

O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026

19.12.25 11h36

Carlos Ferreira

O que Osorio tem a ver com o Leão?

19.12.25 10h54

FUTEBOL

Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA

Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA

19.12.25 9h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REFORÇO

Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026

Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026

19.12.25 20h57

JUSTIÇA

Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista

De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade

18.12.25 14h21

Futebol

Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier'

Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral

30.01.23 11h34

MENSAGEM

'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade

Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo

09.10.22 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda