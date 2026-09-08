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Yamal ironiza ter ficado fora de top 5 de Dembélé na Bola de Ouro: 'É amigo de Mbappé, não?'

Às vésperas da estreia na Champions League, Yamal comenta especulações e destaca o momento atual de sua carreira no Barcelona.

Estadão Conteúdo
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As autoridades espanholas agora investigam se a festa violou a legislação que proíbe a ridicularização de pessoas com deficiência (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Excluído da lista de favoritos ao prêmio Bola de Ouro citada pelo francês Dembelé, do Paris Saint-Germain, o atacante Lamine Yamal usou de ironia para tratar do assunto durante entrevista coletiva e esbanjou confiança ao falar de suas chances de ser eleito o melhor do mundo.

"É amigo do Kyllian (Mbappé) não?", afirmou na entrevista coletiva desta terça-feira. "A verdade é que não me importo. Sempre que eu os enfrentei, os deixei mal. Eu me dou bem com o Ousmane (Dembelé) e é normal que ele tenha de escolher outros. Estou feliz com o ano que tive", afirmou a joia do Barcelona.

Na conversa com os jornalistas, Yamal disse não precisar fazer campanha para ser escolhido na premiação e afirmou que cada um pode pensar e optar por quem quiser. "Não estou aqui para fazer campanha e não vou ficar implorando por nada. Esse é o trabalho de vocês (jornalistas)", disse ao ser questionado sobre suas chances de ganhar o prêmio na entrevista que aconteceu na véspera do time catalão estrear na Champions League.

Segundo Dembelé, além de Mbappé, os outros dois nomes que têm mais chances de levar o troféu são Harry Kane, do Bayern de Munique, e Khvicha Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain. Atual Bola de Ouro, ele não quis se colocar entre os favoritos. "Nunca voto em mim mesmo", afirmou em entrevista à France Football.

Yamal aproveitou a coletiva ainda para afastar especulações de que estaria insatisfeito neste início de temporada. "Tenho 19 anos, venho de um título de Copa do Mundo e passei as férias da minha vida. Em nenhum momento estive mais feliz do que agora", afirmou o jogador.

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol em quatro rodadas, o Barcelona faz a sua estreia na Champions League nesta quarta-feira e enfrenta o Feyenoord, da Holanda, no Camp Nou, às 13h45 (horário de Brasília).

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