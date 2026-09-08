Yamal ironiza ter ficado fora de top 5 de Dembélé na Bola de Ouro: 'É amigo de Mbappé, não?' Às vésperas da estreia na Champions League, Yamal comenta especulações e destaca o momento atual de sua carreira no Barcelona. Estadão Conteúdo 08.09.26 12h06 As autoridades espanholas agora investigam se a festa violou a legislação que proíbe a ridicularização de pessoas com deficiência (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Excluído da lista de favoritos ao prêmio Bola de Ouro citada pelo francês Dembelé, do Paris Saint-Germain, o atacante Lamine Yamal usou de ironia para tratar do assunto durante entrevista coletiva e esbanjou confiança ao falar de suas chances de ser eleito o melhor do mundo. "É amigo do Kyllian (Mbappé) não?", afirmou na entrevista coletiva desta terça-feira. "A verdade é que não me importo. Sempre que eu os enfrentei, os deixei mal. Eu me dou bem com o Ousmane (Dembelé) e é normal que ele tenha de escolher outros. Estou feliz com o ano que tive", afirmou a joia do Barcelona. Na conversa com os jornalistas, Yamal disse não precisar fazer campanha para ser escolhido na premiação e afirmou que cada um pode pensar e optar por quem quiser. "Não estou aqui para fazer campanha e não vou ficar implorando por nada. Esse é o trabalho de vocês (jornalistas)", disse ao ser questionado sobre suas chances de ganhar o prêmio na entrevista que aconteceu na véspera do time catalão estrear na Champions League. Segundo Dembelé, além de Mbappé, os outros dois nomes que têm mais chances de levar o troféu são Harry Kane, do Bayern de Munique, e Khvicha Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain. Atual Bola de Ouro, ele não quis se colocar entre os favoritos. "Nunca voto em mim mesmo", afirmou em entrevista à France Football. Yamal aproveitou a coletiva ainda para afastar especulações de que estaria insatisfeito neste início de temporada. "Tenho 19 anos, venho de um título de Copa do Mundo e passei as férias da minha vida. Em nenhum momento estive mais feliz do que agora", afirmou o jogador. Com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol em quatro rodadas, o Barcelona faz a sua estreia na Champions League nesta quarta-feira e enfrenta o Feyenoord, da Holanda, no Camp Nou, às 13h45 (horário de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bola de Ouro Dembelé Yamal ironia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tchamba é o primeiro jogador da história do Remo a ser convocado para uma seleção principal Antes do camaronês, Leão teve jogador que foi convocado para seleção olímpica. 08.09.26 16h31 Futebol Remo terá desfalques na próxima rodada, contra o Bahia; saiba quem são Lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. 08.09.26 15h52 Futebol Uma noite de frustração para os bicolores 08.09.26 14h37 Futebol AMECEL Concorre a R$ 25 mil em Equipamentos no Concurso UFC Ultimate Gym Upgrade 08.09.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mudou Paysandu x Inter de Limeira será na Curuzu; saiba os detalhes A informação foi confirmada ao Grupo Liberal pelo diretor de futebol do clube, Alberto Maia 08.09.26 20h27 São Paulo desanda no 2º tempo e perde para o Boca Juniors com gol de ex-atacante do Palmeiras 08.09.26 23h47 Paredão azulino Renovação, carreira e 'milagres': Marcelo Rangel exalta passagem pelo Remo Em bate papo exclusivo com O Liberal, camisa 88 do Leão revelou detalhes sobre os três anos de clube 08.09.26 21h14 Reflexo Tchamba coloca convocação para Camarões na 'conta' do Remo: 'Resultado daqui' Zagueiro de 28 anos está de volta à Seleção para dois jogos das Eliminatórias da Copa Africana de Nações 08.09.26 22h06