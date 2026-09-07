Sinal de alerta! Remo tem 83,6% de risco de rebaixamento para a Série B, diz UFMG Vice-lanterna, Leão precisa buscar cerca de 22 pontos nas últimas rodadas para alcançar a pontuação considerada segura Fábio Will 07.09.26 15h43 Leão Azul precisa pontuar dentro e fora de casa para escapar da degola (Igor Mota / Remo) A derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último domingo (6), aumentou ainda mais a pressão sobre o Remo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com apenas 23 pontos em 26 rodadas, o Leão ocupa a vice-lanterna da Série A e aparece entre os clubes com maior risco de queda, segundo a UFMG. De acordo com o levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tem atualmente 83,6% de chances de ser rebaixado para a Série B. Entre os 20 participantes, apenas a Chapecoense-SC apresenta um índice superior, com 97,4%. O cenário coloca o time azulino diante de uma reta final de decisões. O Remo precisa reagir, principalmente nas partidas dentro de casa. O calendário reserva ao Remo confrontos importantes no Mangueirão contra adversários que também estão envolvidos na disputa contra a degola, como Santos-SP, Vasco-RJ e Grêmio-RS, além da própria Chapecoense. VEJA MAIS Remo x Flamengo leva mais de 51 mil ao Mangueirão e gera renda milionária; veja números Confronto pela 26ª rodada do Brasileirão teve 46.542 pagantes e se tornou o segundo maior público da história do Novo Mangueirão após a reforma Cada vez mais difícil: Remo vê distância para sair do Z4 aumentar na Série A; veja cenário Azulinos continuam na vice-lanterna, enquanto Mirassol, Santos, Grêmio e Vasco conquistaram pontos importantes nas duas últimas rodadas Não basta vencer em Belém Se o fator casa será determinante, ele não será suficiente para garantir a permanência. A matemática da competição exige que o Remo também consiga pontuar longe de Belém. Com 12 rodadas restantes, a equipe comandada pelo técnico Léo Condé precisa de uma sequência de bons resultados para buscar a permanência. Segundo a projeção da UFMG, a pontuação considerada segura para escapar do rebaixamento gira em torno de 45 pontos. Isso significa que o Remo precisa somar aproximadamente 22 pontos nas últimas rodadas. O desafio é ainda maior porque o Leão chega a esse momento decisivo sem vencer há mais de um mês. O último triunfo aconteceu em 26 de julho, quando a equipe derrotou o Vitória-BA por 2 a 0, no Mangueirão, pela 20ª rodada. São oito partidas sem vencer, sendo seis pelo Brasileiro e duas pela Copa do Brasil. Veja a sequência azulina sem vitórias Mirassol-SP 2 x 1 Remo Remo 2 x 2 Atlético-MG Internacional-RS 1 x 1 Remo Fluminense-RJ 2 x 1 Remo Remo 2 x 3 Coritiba-PR Remo 0 x 1 Flamengo Santos-SP 0 x 0 Remo (Copa do Brasil) Remo - x 1 Santos-SP (Copa do Brasil) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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