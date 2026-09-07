Remo x Flamengo leva mais de 51 mil ao Mangueirão e gera renda milionária; veja números

O duelo entre Remo e Flamengo, disputado no último domingo (6), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, não terminou como a torcida azulina esperava dentro de campo, mas deixou números expressivos nas arquibancadas. O confronto levou 51.567 pessoas Mangueirão, em Belém, e estabeleceu o maior público do futebol paraense em 2026.

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Do total registrado no estádio, 46.542 torcedores foram pagantes, enquanto outros 5.025 tiveram acesso gratuito. A presença maciça da torcida fez o confronto assumir protagonismo também fora das quatro linhas, com impacto direto na arrecadação do Remo.

Renda ultrapassa R$ 6 milhões

A força do público se refletiu na bilheteria. A partida contra o Flamengo alcançou R$ 6.213.600,00 de renda bruta. Após o desconto das despesas, que totalizaram R$ 1.438.049,26, o clube azulino ficou com uma renda líquida de R$ 4.775.500,74.

Novo recorde em 2026

O público de 51.567 pessoas colocou Remo x Flamengo no topo do ranking de maiores públicos do futebol paraense em 2026. A marca ultrapassou justamente outro confronto de enorme peso para o futebol local: o Re-Pa da final do Campeonato Paraense, que havia reunido 46.809 torcedores.

Com isso, o duelo diante do Rubro-Negro carioca também passou a ser o maior público do Remo no Novo Mangueirão em 2026, superando a marca alcançada na decisão estadual.

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Segundo maior público do Novo Mangueirão

Apesar do recorde na temporada, a partida contra o Flamengo não é a maior da história recente do estádio após a reforma. O público de 51.567 torcedores coloca o confronto na segunda posição do ranking do Novo Mangueirão.

O primeiro lugar continua pertencendo ao jogo entre Remo e São Bernardo-SP, pelo quadrangular da Série C de 2023. Na ocasião, 54.864 torcedores estiveram no estádio para acompanhar a partida que marcou o acesso do clube azulino à Série B.

Veja os maiores públicos do Novo Mangueirão

54.864 – Remo 1 x 0 São Bernardo-SP – Série C 2023

51.567 – Remo 0 x 1 Flamengo-RJ – Série A 2026

49.807 – Paysandu 1 x 2 Amazonas-AM – Série C 2023

49.777 – Paysandu 1 x 0 Botafogo-PB – Série C 2023

49.112 – Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo – Campeonato Carioca 2024

48.183 – Brasil 5 x 1 Bolívia – Eliminatórias para a Copa do Mundo 2023

48.180 – Paysandu 0 x 0 Remo – Campeonato Paraense 2024

47.555 – Remo 0 x 1 Paysandu – Campeonato Paraense 2025

46.809 – Remo 0 x 0 Paysandu – Campeonato Paraense 2026

46.258 – Remo 1 x 1 Paysandu – Campeonato Paraense 2025