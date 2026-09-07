Remo x Flamengo leva mais de 51 mil ao Mangueirão e gera renda milionária; veja números Confronto pela 26ª rodada do Brasileirão teve 46.542 pagantes e se tornou o segundo maior público da história do Novo Mangueirão após a reforma O Liberal 07.09.26 11h32 Torcida do Remo mostrou a sua força mais uma vez (Wagner Santana / O Liberal) O duelo entre Remo e Flamengo, disputado no último domingo (6), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, não terminou como a torcida azulina esperava dentro de campo, mas deixou números expressivos nas arquibancadas. O confronto levou 51.567 pessoas Mangueirão, em Belém, e estabeleceu o maior público do futebol paraense em 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Do total registrado no estádio, 46.542 torcedores foram pagantes, enquanto outros 5.025 tiveram acesso gratuito. A presença maciça da torcida fez o confronto assumir protagonismo também fora das quatro linhas, com impacto direto na arrecadação do Remo. Renda ultrapassa R$ 6 milhões A força do público se refletiu na bilheteria. A partida contra o Flamengo alcançou R$ 6.213.600,00 de renda bruta. Após o desconto das despesas, que totalizaram R$ 1.438.049,26, o clube azulino ficou com uma renda líquida de R$ 4.775.500,74. Novo recorde em 2026 O público de 51.567 pessoas colocou Remo x Flamengo no topo do ranking de maiores públicos do futebol paraense em 2026. A marca ultrapassou justamente outro confronto de enorme peso para o futebol local: o Re-Pa da final do Campeonato Paraense, que havia reunido 46.809 torcedores. Com isso, o duelo diante do Rubro-Negro carioca também passou a ser o maior público do Remo no Novo Mangueirão em 2026, superando a marca alcançada na decisão estadual. VEJA MAIS Condé lamenta derrota para o Flamengo e mantém esperança de permanência do Remo na Série A Remo não consegue vencer, mesmo tendo uma evolução nas duas últimas partidas Após a vitória sobre o Remo, técnico do Flamengo elogia torcida paraense: ‘espetacular’ Leonardo Jardim agradeceu aos torcedores pela recepção e citou que a torcida paraense fez uma festa diferenciada neste final de semana Torcida do Remo homenageia Nossa Senhora de Nazaré e resgata heróis antes do jogo com o Flamengo Na festa preparada para receber o time azulino, os torcedores exibiram uma sequência de mosaicos e bandeirões. Segundo maior público do Novo Mangueirão Apesar do recorde na temporada, a partida contra o Flamengo não é a maior da história recente do estádio após a reforma. O público de 51.567 torcedores coloca o confronto na segunda posição do ranking do Novo Mangueirão. O primeiro lugar continua pertencendo ao jogo entre Remo e São Bernardo-SP, pelo quadrangular da Série C de 2023. Na ocasião, 54.864 torcedores estiveram no estádio para acompanhar a partida que marcou o acesso do clube azulino à Série B. Veja os maiores públicos do Novo Mangueirão 54.864 – Remo 1 x 0 São Bernardo-SP – Série C 2023 51.567 – Remo 0 x 1 Flamengo-RJ – Série A 2026 49.807 – Paysandu 1 x 2 Amazonas-AM – Série C 2023 49.777 – Paysandu 1 x 0 Botafogo-PB – Série C 2023 49.112 – Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo – Campeonato Carioca 2024 48.183 – Brasil 5 x 1 Bolívia – Eliminatórias para a Copa do Mundo 2023 48.180 – Paysandu 0 x 0 Remo – Campeonato Paraense 2024 47.555 – Remo 0 x 1 Paysandu – Campeonato Paraense 2025 46.809 – Remo 0 x 0 Paysandu – Campeonato Paraense 2026 46.258 – Remo 1 x 1 Paysandu – Campeonato Paraense 2025 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol série a jornal amazônia remo x flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 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